Open House-Vortrag „Pädagogisches Leben am Bodensee“

Das Schulmuseum Friedrichshafen und das Zeppelin Museum laden am Donnerstag, 10. Februar, um 19 Uhr zu einem Vortrag „Pädagogisches Leben am Bodensee (1900–1950)“ von Prof. Dr. Jürgen Oelkers, emeritierter Professor für Erziehungswissenschaften der Universität Zürich, ein. Der Vortrag findet statt im „Open House“-Format im Rahmen der Ausstellung „Beziehungsstatus: Offen. Kunst und Literatur am Bodensee“ im Zeppelin Museum.

Inhaltlich zieht Oelkers einen Kreis von der Gründung verschiedener „Landerziehungsheime“ im Umkreis des Bodensees hin zu reformpädagogischen Konzepten, die aus der Lebensreformbewegung stammten und in eine schulische Form gebracht werden mussten, heißt es in der Pressemitteilung des Schulmuseums. Der etwa einstündige Vortrag thematisiert die Breite des pädagogischen Lebens und die Grenzen der Schulerfahrungen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts am Bodensee.

Eine Anmeldung ist per E-Mail an anmeldung@zeppelin-museum.deb is Donnerstag, 10. Februar, spätestens 16 Uhr, möglich. Beim Vortrag im Zeppelin Museum gelten 2G-plus und die Corona Regeln für Museen.