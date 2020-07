Open-Air-Konzert in der Caserne präsentiert Acoustic Affair

Nach langer Corona-bedingter Zwangspause lädt der Friedrichshafener Jazzport erstmals seit März wieder zum Open-Air-Konzert in das Kulturhaus Caserne ein. Für das Reopening des beliebten Jazz-Events Jazz am Donnerstag konnte das Friedrichshafener Ensemble Acoustic Affair verpflichtet werden. Mit Pop-Soul-Klängen und Melodien aus den Musikrichtungen Blues und Jazz verzaubert das Ensemble die zahlreich erschienenen Gäste auf der Bühne im Innenhof der Caserne. Sängerin Caroline Müller, Schlagzeuger Martin Ibele, Keyboarder Wolfgang Müller und Thomas Riether am Saxofon präsentieren sich als ein eingespieltes Team – und geben ihrer Freude deutlich Ausdruck, endlich wieder vor einem Publikum auftreten zu dürfen. Foto: Noah Vinzens