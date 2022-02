Onlinevortrag des WFB befasst sich mit Ordnung am Arbeitsplatz

Der kostenfreie Impulsvortrag der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis (WFB) über Ordnung am Arbeitsplatz am Mittwoch, 23. Februar, von 17 bis 18.30 Uhr richtet sich an Existenzgründende, Selbstständige, Kleinunternehmerinnen und -unternehmer, Angestellte und alle Ordnungsinteressierten, die sich das Leben leichter machen wollen. Referent ist Klaus Leml.

Er gibt Einblicke in strukturierte Selbstorganisation und knüpft den roten Faden von grundsätzlichen Fragen der Arbeitsplatzausstattung über Strukturierungsmethoden bis hin zu verschiedenen Möglichkeiten der übersichtlichen Datensicherung im Analogen und Digitalen. Leml will aufzeigen, wie eine solide Systematik im Arbeitsalltag geschaffen und erhalten werden kann, um Arbeit zu erleichtern, Produktivität zu steigern, Zeit zu sparen, Transparenz für Kolleginnen und Kollegen zu schaffen und neue Ressourcen freizulegen. Am Ende des Vortrags können Fragen an den Referenten gestellt werden.