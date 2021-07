Onlineveranstaltung für die durch die Krise gebeutelte Veranstaltungsbranche

Die Veranstaltung findet per Zoom statt. Teilnehmen kann man über www.kulturbüro.friedrichshafen.de. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Im Rahmen des städtischen Projekts zur Unterstützung der Veranstaltungsbranche bietet das Kulturbüro Friedrichshafen drei Onlineveranstaltungen an, die sich mit konkreten kulturpolitischen Themen befassen und zukunftsrelevante Fragen für die Kulturarbeit in Friedrichshafen aufgreifen. Laut Pressemitteilung sind die Themen sind Jugendarbeit, Identität und Teilhabe sowie kulturelle Nachhaltigkeit. Die Ergebnisse dieses kulturellen Diskurses werden am 30. Oktober im Rahmen des geplanten „Zukunftscamps“ im Jugend- und Kulturzentrum Molke präsentiert.

Das erste Thema ist „Kooperation in der Jugendarbeit“ am Montag, 26. Juli, um 18 Uhr. Für den Impulsvortrag konnte Susanne Rehm, Geschäftsführerin der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Baden-Württemberg (LKJ) gewonnen werden.