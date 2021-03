Online-Vortrag zur Ungleichbezahlung von Mann und Frau

Anlässlich des Equal Pay Day, des internationalen Aktionstags für gleiche Bezahlung von Frauen und Männern, laden Zeppelin-Universität (ZU) und das Landratsamt Bodenseekreis am Mittwoch, 10. März, zu einem Vortrags- und Diskussionsabend im Online-Format ein. „Hat Einkommen ein Geschlecht?“, heißt es ab 18 Uhr, wenn Referentin Christina Boll über Wege zur Überwindung der Lohnlücke spricht.

Der Termin ist präzise gewählt: Bis zum 10. März müssen Frauen in Deutschland in diesem Jahr quasi zusätzlich arbeiten, um gleich viel Geld zu verdienen, wie Männer bereits am Ende des Vorjahres erhalten haben, heißt es in der Pressemitteilung. Der durchschnittlich geringere Verdienst von Frauen hat vielfältige Ursachen. Typische Frauenberufe sind schlechter bezahlt als vergleichbare Männerberufe, Anforderungen und Belastungen werden mit zweierlei Maß gemessen. Der Fahrer, der die Wäsche eines Pflegeheims transportiert, erhält beispielsweise eine Schmutzzulage, die Altenpflegerin, die täglich diese Wäsche wechselt, aber nicht. Die Referentin Christina Boll leitet derzeit am Deutschen Jugendinstitut in München die Abteilung Familie und Familienpolitik, davor war sie Forschungsdirektorin am Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut. In zahlreichen Publikationen beschäftigt sie sich mit den Ursachen und Folgen des Gender-Pay-Gap, mit Entgelttransparenz und den typischen Besonderheiten in den Erwerbsbiografien von Frauen. In ihrem Vortrag geht sie den Ursachen der Ungleichbezahlung von Männern und Frauen nach, erklären die Organisatoren in der Ankündigung.