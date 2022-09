Online-Seminar für Vereine zur passenden Verwaltungs-Software

Vereinsverwaltung kostet Zeit und Nerven. Mit der richtigen Software lässt sich aber Zeit für die schönen Seiten des Vereinslebens gewinnen. Deshalb lädt das Landratsamt Bodenseekreis Vereinsmitglieder und ehrenamtlich Engagierte am Montag, 26. September, von 18.30 bis 20 Uhr zum kostenlosen Online-Seminar „Vereine verwalten – Die richtige Software für meinen Verein“ ein. Vereinsberater Karl Bosch stellt Programme vor, die die Arbeit durch eine übersichtliche und einfache Bedienung erleichtern, zeigt Vor- und Nachteile auf und vergleicht die jeweiligen Kosten und Leistungen.

Mitgliedsdaten verwalten und pflegen, Rechnungen erstellen und verschicken oder Veranstaltungen organisieren sind nicht die beliebtesten Aufgaben in Vereinen. Abhilfe kann ein Vereinsverwaltungsprogramm schaffen, in dem alle wichtigen Verwaltungsthemen an einem Ort organisiert werden können. Der Workshop soll Vereinen dabei helfen, das passende Programm zu finden.