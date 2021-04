Online-Lesung und Gespräch mit Autor Thomas Meyer

Der Link zur Teilnahme wird per E-Mail zugesandt. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung dazu bis Mittwoch, 21. April, per E-Mail an info@ebo-oab.de

Der Autor Thomas Meyer ist wieder Gast des Evangelischen Bildungswerks Oberschwaben (EBO), heißt es in einer entsprechenden Ankündigung. Nach der großen Teilnehmerresonanz bei der Veranstaltung im Februar habe EBO-Geschäftsführerin Brunhilde Raiser den Schriftsteller und ehemaligen Werbetexter Meyer erneut für eine Online-Lesung gewinnen können. Am Donnerstag, 22. April, 19.30 Uhr, steht sein neues Buch „Was soll an meiner Nase bitte jüdisch sein“ im Mittelpunkt. Darin beschäftigt sich der Schweizer Schriftsteller mit Formen des alltäglichen Antisemitismus. Thomas Meyer, 1974 in Zürich geboren, ist Sohn eines christlichen Vaters und einer jüdischen Mutter. Sein 2012 erschienener erfolgreicher Debütroman „Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse“ war bei der letzten Lesung vorgestellt worden.