Online-Lesung mit Hansjörg Nessensohn

Eine Online-Lesung veranstaltet die Buchhandlung Gessler am Dommerstag, 1. Juli, um 19 Uhr mit Hansjörg Nessensohn, der aus seinem Buch „Und das verdammte Leben geht einfach weiter“ lesen wird. in Meckenbeuren aufgewachsen, lebt der 1976 geborene freiberufliche Schriftsteller und Drehbuchautor Hansjörg Nessensohn seit 15 Jahren in Köln.

Neben Ideen und Dialogen für TV-Produktionen, etwa „Verbotene Liebe“ und „Staller ohne Hubert“, hat er mittlerweile drei eigene Romane geschrieben. Für zwei davon, sein Romandebüt von 2019 „Und dieses verdammte Leben geht einfach weiter“ und den 2020 erschienenen Roman „Delete me“ laufen derzeit die Vorbereitungen zur Verfilmung. Ein dritter Roman „Mut. Machen. Liebe.“ wird demnächst erscheinen.

Die Lesung wird online per Microsoft Teams übertragen. Technisch bedingt können nur 50 Teilnehmer zuschalten. Interessenten können eine E-Mail an buch@gessler1862.de schicken, um den Online-Link zur Teilnahme zu erhalten.