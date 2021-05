Online-Führung am Sonntag durchs Zeppelin Museum

Das Zeppelin Museum öffnet digital und nimmt alle Interessierten jeden Sonntag um 11 Uhr mit auf eine virtuelle Führung durch das Haus. Unter dem Motto „Technik und Kunst“ lädt das Zeppelin Museum in einer Zoom-Konferenz zu einer Überblicksführung durch die beiden Sammlungen ein. Dabei führt ein freiberuflicher Guide in einem virtuellen 360°-Rundgang durch das Museum, ermöglicht Einblicke in die rekonstruierten Passagierräume der LZ 129 Hindenburg und macht auf interaktive Weise die Geschichte der Zeppeline und die Anfänge der Luftschifffahrt erlebbar. Der zweite Teil dieser Führung widmet sich ausgewählten Werken der umfangreichen Kunstsammlung, die einen Bogen vom Mittelalter bis in die Klassische Moderne spannt. Unter dem Titel „Eigentum verpflichtet. Eine Kunstsammlung auf dem Prüfstand“ rückt die Sammlungspräsentation deren Provenienz in den Vordergrund. Dabei eröffnen wir Ihnen ganz neue Perspektiven – auch auf die Rückseiten der Werke. Die Teilnehmenden können Fragen stellen, gemeinsam diskutieren und das Erlebte kommentieren. Tickets gibt es für 3 Euro im Onlineticketshop unter https://zeppelin-museum.ticketfritz.de/. Mit erfolgreicher Buchung wird Ihnen ein Teilnahmelink zugeschickt sowie eine Bedienungsanleitung für die Plattform Zoom. Für die Teilnahme empfiehlt das Museum einen Laptop oder PC mit Webcam und Mikrofon. Falls etwas technisch nicht klappen sollte, kann von 15 Minuten vor bis 15 Minuten nach Beginn der Führung unter 07541/3801 25 um Hilfe gebeten werden.