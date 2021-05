Online-Englischkurs bei der VHS

An jedem Montagabend bietet die Volkshochschule (VHS) Bodenseekreis ab 7. Juni den Online-Kurs „Englische Konversation A2 - B2“ an. Gestartet wird laut VHS-Pressemitteilung jeweils mit einer kurzen Unterrichtseinheit in Grammatik, Wortschatztraining oder anderen Wissenshäppchen. Dann geht es nacheinander in mehrere lebendige Gespräche zu zweit mit interessanten Fragen oder Themen. Es werde dank der vorgegebenen Themen leicht fallen, sich zu unterhalten, schreibt die VHS weiter. Zum Schluss werden die Vokabeln des Tages besprochen. Dieser Kurs ist geeignet, das Gelernte aus anderen Kursen anzuwenden oder auch, um sich für die englische Sprache wieder begeistern zu lassen. Los geht es am Montag, 7. Juni, 18.45 bis 19.30 Uhr. Alle acht Termine sind jeweils montags. Beim ersten Termin gibt es bei Bedarf eine kurze Einführung in Zoom um 18.15 Uhr. Technische Vorrausetzungen: Notebook/PC/Tablet mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher oder Headset, Internetverbindung. Anmeldung und Information – auch zu allen weiteren Kursen - in der VHS-Zentrale, Telefon 07541/ 204 54 76 oder 204 54 31 oder online unter www.vhs-bodenseekreis.de. (CB406616OL)