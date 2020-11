Online-Befragung zum ehemaligen Zollgebäude beginnt

Die Entwicklung des Areals ehemaliges Zollgebäude in der Schanzstraße geht in die erste Planungsphase. Alle Interessierten können vom 7. Dezember bis 18. Januar über die Beteiligungsplattform www.sags-doch.de/zollgebaeude im Bereich „mach mit!“ ihre Meinung und Ideen einbringen. Dies teilt die Pressestelle der Stadtverwaltung mit.

Das ehemalige Hauptzollamt, zentral in der Innenstadt gelegen, soll städtebaulich neu entwickelt werden. Das Areal besitzt ein hohes Potenzial für eine städtebauliche Aufwertung und für eine maßgebende Stärkung des Einzelhandels sowohl im direkten Umfeld als auch auf innerstädtischer Ebene insgesamt.

Bei der Planung sollen auch die Meinungen Bürger zur künftigen Nutzung berücksichtigt werden. Die Ergebnisse der Befragung fließen in die Auslobung eines geplanten architektonisch-freiraumplanerischen Realisierungswettbewerbs ein, wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist.Bürger, die keinen digitalen Zugriff haben, können ab dem 7. Dezember einen Fragebogen an den Infotheken des Rathauses am Adenauerplatz 1 und des Technisches Rathauses in der Charlottenstraße12 abholen. Der Fragebogen kann dann bis 18. Januar entweder per Post an das Amt für Stadtplanung und Umwelt, Abteilung Stadtplanung, Charlottenstraße 12, 88045 Friedrichshafen, oder an die „wer denkt was GmbH“, Robert-Bosch-Straße 7, 64293 Darmstadt, geschickt werden. Darüber hinaus ist es möglich, den Fragebogen direkt in den Briefkasten des Technischen Rathauses, Charlottenstraße 12, einzuwerfen.