Online auf den Spuren von Harry Potter

Die gemeinsamen Onlineangebote von Spielehaus und Schulmuseum in Friedrichshafen gehen in die nächste Runde: Am Freitag, 23. April, und am Freitag, 30. April, bieten sie jeweils einen Onlinekrs für alle Harry-Potter-Fans an. Ein Onlineworkshop dauert von 14.30 bis 16 Uhr und richtet sich an Kinder ab acht Jahren.

Verzauberte Schriften, magisches Briefpapier und verhexte Zauberstäbe erwarten die Teilnehmenen. Gemeinsam mit dem Schulmuseum wird ein persönlicher Brief aus Hogwarts gestaltet und in Sütterlinschrift geschrieben. Zusammen mit dem Spielehaus wird außerdem das wichtigste Werkzeug einer jeden Hexe und eines jeden Zauberers gebaut: ein einzigartiger Zauberstab.

Da es sich um Onlinekurse handelt, sollte ein Tablet oder PC mit Mikrofon und Kamera vorhanden sein. Zwei Kinder können sich ein Endgerät teilen. Bitte nur ein Kind anmelden und in der Benachrichtigung auf das zweite Kind hinweisen. Eine Bastelbox mit dem Material kann wenige Tage vor dem Onlinekurs im Spielehaus abgeholt werden. Details dazu erhalten die Teilnehmer per E-Mail.