Online-Assistent soll Gebärdensprache übersetzen

Um Gehörlosen einen besseren Zugang zu den Inhalten der städtischen Website bieten zu können, beteiligt sich die Stadt Friedrichshafen am Projekt „Kommunaler Gebärdensprach-Avatar“. Ziel ist ein Video-Sprachassistent, der automatisiert und mit künstlicher Intelligenz Online-Inhalte in Gebärdensprache übersetzt. Das teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

„Barrierefreiheit ist für uns täglich ein Thema, sowohl in der Stadt, also baulich im öffentlichen Bereich, in den Gebäuden, aber eben auch Online, auf unserer städtischen Website“, sagt Oberbürgermeister Andreas Brand. Die städtische Website ist inzwischen in großen Teilen barrierefrei und ist beispielsweise so programmiert und mit Inhalten gefüllt, dass auch Blinde und Menschen mit Sehbeeinträchtigungen diese gut nutzen können. Auch eine zusätzliche Vorlese-Funktion wurde vor einigen Jahren integriert.

Die Übersetzung von Inhalten in Gebärdensprache ist nun das nächste große Projekt, das die Stadt in dem Beteiligungsprojekt gemeinsam mit mehr als 40 Kommunen in Deutschland und der Kölner Firma Charamel angeht. Mithilfe eines Avatars wollen die Projektteilnehmer eine automatisierte Übersetzung von Online-Services in Gebärdensprach-Videos erreichen – und so die Teilhabe von Gehörlosen verbessern: Laut Deutschem Gehörlosen-Bund (DGB) sind 70 Prozent der gehörlosen Menschen in Deutschland auf Gebärdensprach-Dolmetscher angewiesen. Die deutsche Textsprache ist für sie wie eine Fremdsprache – und damit sind Online-Texte für sie oft nicht ausreichend.

Das Beteiligungsprojekt „Kommunaler Gebärdensprach-Avatar“ wurde am 26. Oktober 2022 gestartet. Das Beteiligungsprojekt setzt auf Forschungsergebnisse aus dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Verbundprojekt AVASAG (Avatar-basierter Sprachassistent zur automatisierten Gebärdenübersetzung). Das Projekt durchläuft dabei unterschiedliche Projektphasen.

Im ersten Schritt sollen Videos zu Inhalten, die viele Teilnehmer nutzen, in einer Art Baukastensystem entstehen, bei denen die Kommunen individuelle Änderungen vornehmen können. Die so entstandenen Videos können dann auf der eigenen Website eingebunden werden. Langfristig ist das Ziel, einen dynamischen Gebärdensprach-Avatar zu entwickeln, der mittels Künstlicher Intelligenz jeden Text in Gebärdensprache ausgibt.

Ein erstes Video, in dem sich der Avatar vorstellt, ist online unter www.friedrichshafen.de/barrierefreiheit zu sehen. „Hallo! Ich bin ein Gebärdensprach-Avatar der nächsten Generation“, gebärdet der Avatar Livian.