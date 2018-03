Olia Harapi aus der 7b des Graf-Zeppelin-Gymnasiums (GZG) hat den regionalen Vorlesewettbewerb in Französisch gewonnen. Das teilt die Schule in einem Schreiben mit.

Zum zweiten Mal in Folge konnte das GZG durch eine Schülerleistung den ersten Platz des regionalen Vorlesewettbewerbs in Französisch für sich verbuchen. Dieses Jahr war das GZG als Sieger zugleich auch Ausrichter der diesjährigen Runde. Unter der Leitung von Anja Hummel, Martin Eichler und Chris Jakob-Lanz präsentierten die Schulsieger aus sieben Gymnasien der Bodenseeregion zunächst ihre zu Hause vorbereiteten Texte. Nach einer kurzen Verschnaufpause und einer zehn-minütigen Vorbereitungszeit lasen die Teilnehmer dann einen ihnen unbekannten Text vor. Die Hauptbewertungskriterien der Jury, die sich aus den begleitenden Lehrkräften zusammensetzte, waren das gestaltende Lesen, die korrekte Aussprache, Satzmelodie und Flüssigkeit, heißt es in dem Bericht der Schule weiter.

Die GZG-Gewinnerin Olia Harapi überzeugte die Jury in all diesen Teilkompetenzen souverän und erlangte so mit Abstand den ersten Platz. Platz zwei konnte Franziska Cerqueira aus Isny für sich gewinnen und Platz drei ging an Niklas Bitschi aus Weingarten.

Mia Leticia Egger aus Lindau, Arne Böhm aus Ravensburg (Welfen-Gymnasium), David Bolk aus Tettnang und Rahul Kling aus Friedrichshafen (Karl-Maybach-Gymnasium) erreichten zwar keine Platzierungen, erbrachten aber beachtliche Leistungen, die ihre Position als Schulsieger eindrücklich unter Beweis stellten. So durften alle Teilnehmer jeweils mit einem Asterix-Comic, Süßigkeiten und weiteren Aufmerksamkeiten zufrieden nach Hause fahren und ihren Erfolg genießen.