Die große Oldtimergemeinde trifft sich am Bodensee von Freitag, 19., bis Sonntag, 21. Mai, auf dem Messegelände in Friedrichshafen. Auf die 10. Verkaufs- und Erlebnismesse kommen Liebhaber der klassischen Mobilität mit ihren Oldtimern, mit dem sie direkt im Messegelände parken dürfen. „Die Klassikwelt Bodensee zelebriert das Thema Oldtimer und kombiniert die klassische Verkaufsmesse mit einem dynamischen Event“, erklärt Messeprojektleiter Roland Bosch in einer Pressemitteilung.

Zum zehnten Geburtstag der Oldtimermesse sind bei der Klassikwelt Bodensee exklusive Sammlerfahrzeuge neben Oldtimern für das eher kleine Budget im Angebot. Laut Pressebericht kommen über 800 Aussteller, Clubs und Teilnehmer auf dem Messegelände in die zehn Hallen. Auf 85 000 Quadratmetern Fläche erwartet die Messe rund 38 000 Besucher an den drei Messetagen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und Frankreich. Neben dem Angebot renommierter Fahrzeughändler und Privatanbieter bietet die Klassikwelt Bodensee auch für Ersatzteil- und Zubehörsuchende ein Sortiment. Das Angebot erstreckt sich von automobilen Raritäten über Motorräder und Riva-Boote bis hin zu klassischen Accessoires für Oldtimerfahrer. Uhren, Fahrerbekleidung, Oldtimer-Rallyes und Angebote rund ums Reisen runden das Sortiment ab.

Dreirad im Fokus

„Gerade in Zeiten, in denen viele neue Oldtimermessen wie Pilze aus dem Boden schießen, ist eine klare Positionierung wichtig. Einen dynamischen Event mit einem umfassenden Verkaufsangebot zu verknüpfen, hat sich als richtiger Kurs erwiesen – und es ist einzigartig“, betonen Messechef Klaus Wellmann und Projektleiter Roland Bosch.

Auf der Messe sind die Klassiker zu Lande oder in der Luft laut Pressebericht in Aktion zu sehen. Fans des klassischen Rennsports kommen beim Vintage-Racing auf dem neuen Messerundkurs auf ihre Kosten. Fachvorträge des Oldtimerverbands „Deuvet“ über wichtige Themen im Oldtimerrecht sowie Tipps und Praxisvorführungen für „Schrauber“ der Fahrzeugakademie Schweinfurt runden das Angebot ab. Die „Threewheeler Story“ rückt in diesem Jahr das Dreirad in den Fokus und neben der Sonderschau seltener historischer Flugzeuge in der „Hangar-Halle“ A3 starten täglich ab 14.30 Uhr Piloten zu einer halbstündigen Airshow.

Täglich geöffnet

Anbieter von Spezialwerkzeugen, Fahrzeugpflegeprodukten, Ersatzteile und Zubehör freuen sich auch auf den Besuch der Oldtimerfans. Am Bodensee treffen sich über 100 Clubs der klassischen Marken wie Audi und Mercedes, BMW, Alfa oder Opel.

Die Klassikwelt Bodensee findet vom 19. bis 21. Mai auf dem Messegelände in Friedrichshafen statt. Geöffnet ist täglich von 9 bis 18 Uhr. Weitere Infos online unter

www.klassikwelt-bodensee.de

und auf Facebook

www.facebook.com/klassikwelt