Oldtimer-Winterrallye „Seegfrörne“ rollt an

Bei voraussichtlich frostigen Temperaturen kämpfen am Wochenende bei der Internationalen Winterrallye-Seegfrörne zahlreiche Fahrer um den Titel „Hauptstadt im Oldtimerland Bodensee“. Einen Halt machen die Oldies am Samstag zwischen 12 und 14 Uhr vor dem Häfler Zeppelin-Museum, wo auch eine kleine Prüfung abgenommen wird. Start ist in Singen.

Die ersten Fahrer rollen bereits am heutigen Freitag in die aktuelle Oldtimerstadt Singen, wo nach dem Fahrerbriefing am Museum Art & Cars am Samstagmorgen der erste Teil der Orientierungsfahrt gestartet wird. Nach dem Zwischenstopp vor dem Zeppelin-Museum geht es nach Bregenz, von wo aus es am Sonntag zurück nach Singen geht.

Bei der Seegfrörne treffen sich jedes Jahr Liebhaber klassischer Automobile, um ihrer Leidenschaft zu frönen. Die Winterrallye ist das Gemeinschaftswerk unzähliger Vereine, Firmen und Städte, die der Oldtimer-Gemeinde auch im Winter ein sportlich-fröhliches Stelldichein bieten.