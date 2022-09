Oldtimer- und Einhandregatta: Fast alle schaffen es erfolgreich ins Ziel

Die Oldtimer- und Einhandregatta des Segel-Motorboot-Club Friedrichshafen (SMCF) hat den Teilnehmern einiges abverlangt. Mit Böen bis sieben Windstärken und einer kräftigen Welle sahen sich die Segler konfrontiert. Dennoch kamen fast alle auch erfolgreich ins Ziel.

Der niedrige Wasserstand im Bodensee, Terminkollisionen mit anderen Regatten, kein Oldtimersteg im Interboot-Hafen 2022 und Gerüchte um eine daraus folgende Absage – all dies führte zu einem ungewöhnlich kleinen Starterfeld bei der 43. SMCF-Oldtimerregatta. Auch bei den Einhandseglern traten einige der üblichen Teilnehmer nicht an. Umso mehr freute sich Wettfahrtleiter Sebastian Sturm über die unentwegten Teilnehmer, die am Samstagmorgen des 17. September in zwei Startgruppen auf die Regattabahn gingen.

Nur ein Boot muss an den Hafen geschleppt werden

Die Boote kämpften sich bei kräftigem Wind Richtung der ersten Bahnmarke vor Seemoos. Regenschauer und kräftige Böen sorgten laut SMCF-Mitteilung teils für hektische Betriebsamkeit. Manche Teilnehmer hatten auch mit dem nach wie vor niedrigen Wasserstand zu kämpfen, es gab einige kleinere Grundberührungen auf dem Weg über Seemoos und Langenargen zurück ins Ziel vor Friedrichshafen. Bis auf ein Boot, das von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft in den Hafen geschleppt wurde, kamen alle Segler erschöpft und nass, aber zufrieden vom See zurück, um bei der Siegerehrung im SMCF-Clublokal „Schussen“ zu feiern.

Bei den Kuttern siegte die Mannschaft um Thomas Szczepanek auf der „August“ vor Christof Korneck auf der „Julius“ und Sebastian Seiler auf „Shalupp“. Marcus Salomon auf seinem Drachen „Liemba“ setzte sich bei den Oldtimern gegen Stefanie Kissmann-Baumann auf der „Mariquita“ (Württembergischer Yacht-Club) und Frank Härer auf „Bris“ durch. Härer bekam bei der anschließenden Siegerehrung von Wettfahrtleiter Sturm und SMCF-Präsident Ralf Steck eine Flasche Wein als Sonderpreis für sein Durchhaltevermögen überreicht.

Bei den „Einhändern“ belegten SMCF-Segler jeweils den zweiten Platz. In der Yardstickklasse 2 siegte Silke Hessel (Yachtclub Romanshorn) vor Timo Seifert vom SMCF, in der Yardstickklasse wurde Fabian Groß Zweiter. Dieser Sieg brachte Hessel zudem den Sieg in der Jahreswertung der Einhandsegler in ihrer Klasse ein.