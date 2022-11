Olaf Scholz und Thomas Gottschalk geben sich in Friedrichshafen die Klinke in die Hand

Gleich zweifach rückt die Messe Friedrichshafen am Samstag, 19. November, in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Während Bundeskanzler Olaf Scholz am Vormittag dem SPD-Landesparteitag einen Besuch abstattet, begrüßt Thomas Gottschalk am Abend in Europas größter Fernsehshow „Wetten, dass..?“ unter anderem Robbie Williams und Herbert Grönemeyer. Bereits am Freitag, 18. November, sendet das ZDF-Magazin „hallo Deutschland“ live aus der Messehalle und stimmt auf das Show-Event am Samstag ein.

„Wir sind stolz auf die Flexibilität unseres Messegeländes und unserer Mitarbeiter“, gibt Messechef Klaus Wellmann in einer Pressemitteilung zu verstehen. Das Besondere an der Aufteilung des Geländes in West und Ost sei, dass beide Bereiche gleichzeitig hochwertig bespielt werden könnten.

Hochbetrieb in der Messe

Während das Foyer West die Gäste von „Wetten, dass..?“ empfängt, wird das Foyer Ost für den Empfang von rund 500 SPD-Mitgliedern hergerichtet. „Wir freuen uns, dass wir nach Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2013 nun auch den amtierenden Kanzler Olaf Scholz bei uns auf dem Gelände begrüßen dürfen“, konstatiert Wellmann. Die SPD ist auch nicht die erste Partei, die sich die Messe-Räumlichkeiten am Bodensee für ihre Tagung ausgesucht hat: CDU, FDP und die Piratenpartei waren ebenfalls schon zu Gast.

Friedrichshafen ist ein idealer Veranstaltungsort für die diesjährige Show. ZDF

„Wetten, dass...?“ kommt bereits zum fünften Mal nach Friedrichshafen. 2848 Zuschauer können die beliebte Fernsehshow mit Thomas Gottschalk in der größten Halle der Messe Friedrichshafen live erleben. „Wir waren mehrfach mit ,Wetten, dass..?’ in Friedrichshafen zu Gast und kehren sehr gern dorthin zurück. Die Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ORF und SRF – Friedrichshafen ist daher auch aus dem geografischen Blickwinkel ein idealer Veranstaltungsort für die diesjährige Show“, heißt es vom ZDF.