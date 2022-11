Olaf Scholz in Friedrichshafen ruft Polizei und BKA auf den Plan

Seitdem klar ist, dass der Bundeskanzler Olaf Scholz Friedrichshafen besuchen wird, laufen beim Polizeipräsidium Ravensburg die Vorbereitungen. Das vor Ort zuständige Präsidium ist für den gesamten Einsatz zur Sicherheit des Kanzlers verantwortlich. Lediglich der Personenschutz ist Aufgabe des Bundeskriminalamtes (BKA), wie der Leiter der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit vom Polizeipräsidium Ravensburg, Oliver Weißflog, auf Nachfrage mitteilte.

Für die Planung des Einsatzes habe das Polizeipräsidium dennoch eng mit dem BKA zusammengearbeitet. „Schließlich wird ja auch im Einsatz gemeinsam Hand in Hand agiert“, so Weißflog. Auch das örtliche Polizeirevier in Friedrichshafen wird am Samstag in die Aufgaben eingebunden sein.

Kleinere Verkehrseinschränkungen in Friedrichshafen zu erwarten

Wie die Sicherheitsmaßnahmen konkret aussehen, die in Friedrichshafen getroffen werden, verriet die Polizei allerdings nicht. Weißflog erklärte, dass „der Schutz der als gefährdet eingestuften Personen im Vordergrund stehen muss.“ Allerdings könne es in der Stadt zu kürzeren Einschränkungen für Häflerinnen und Häfler kommen, wenn sich Olaf Scholz auf dem Weg von einem Termin zum nächsten macht.