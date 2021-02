Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ist am Freitag, 12. Februar, ab 19.30 Uhr digital zu Gast am Bodensee. Der SPD-Kanzlerkandidat disktuiert in einem Online-Talk mit den SPD-Landtagskandidaten Jasmina Brancazio (Bodenseekreis), Petra Rietzler (Konstanz-Radolfzell) und Hans-Peter Storz (Singen-Hegau), teilt die SPD mit.

Zu Beginn wird Olaf Scholz über aktuelle Entwicklungen sprechen und aufzeigen, „welche Verbesserungen die SPD in der Bundesregierung für die Menschen erreicht“, schreibt die Partei. Dabei gehe es auch um die Vision der Genossen für die Zukunft des Landes. Anschließend können Bürger Fragen und Anregungen an Scholz und die Landtagskandidaten rund um den See richten.