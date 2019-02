„Oilinger Zunftball“ erfreut mit buntem Programm

Rund 450 närrische Gäste haben laut Veranstalter am Samstag in der Rotach-Halle den traditionellen Zunftball der Narrenzunft Ailingen besucht. Mit einem kurzweiligen und bunten Bühnenprogramm sorgten Gehrenmännle, Waldhexen und Schalmeienspieler samt Hexenreiter für ein unterhaltsames und buntes Treiben. Mit ein Höhepunkt des Abends waren neben dem spektakulären Auftritt der Showtanzgruppe Maskerade aus Neukirch, die Büttenrede vom „Bauer Done“, der Strandurlaub von Robert und Sandra sowie die Schwarzlicht-Show des Trommlerzugs Lindau-Aeschach.

Traditionell haben die „Oilinger“ am Samstag in der Rotach-Halle ihren Zunftball gefeiert. Nach dem Einmarsch der gastgebenden Zunft unter den stimmungsvollen Klängen der Schalmeien und dem feurigem aber durchaus eleganten und taktvollen Galopp von Hexenreiter Michael Winstel auf seiner treuen „Sui“, präsentierten sich die Mitglieder der Showtanz-Gruppe Maskerade in barockem Ambiente mit atemberaubenden Sprüngen und Figuren, bevor der „Bauer Done“, pikante und aufschlussreiche Einblicke in das psychologische Seelenleben des beliebten Erholungsortes um ihren rot-punkigen Ortsvorsteher Georg Schellinger gab.

Krawall-Gitarr und Klobürschtdle

Dabei stellte der „Bauer Done“ in bester „Seelen-Washing“-Manier fest, dass das eigentliche Zentrum der heimischen Narretei neben der Ittenhausener Straße das Rathaus mit seinem Vorsteher sei: „Er thront auf dem Fenschersims sichtlich galant, die Krawall-Gitarr in d’r rechta Hand. Dia Linke umklammert als Zepter so, a Bürschtdle direkt aus em Männerklo“. Ob mehrdeutige Autoschilder in Bunkhofen, ein sparsames Bildungshaus für kurze Beine, ob Tiefgarage samt Herrenklo mit Hallenbadrutsche oder einer Parkplatz-sparenden Drahtseilbahn vom Zentrum hoch hinüber nach Berg: „Was isch’s denn, fühl ich ihm auf de Zahn: von Oilinga nach Berg a Drahtseilbahn! In andre Städt wär des de Renner, bringt Schellinger es auf de Nenner!“.

Der aufmerksame Mitbürger hat stets eine Antwort auf ortspolitische Ungereimtheiten, nimmt allzu gerne das Lokalkolorit aufs Korn und hebt gar schelmisch den närrischen Zeigefinger, auch, wenn es um die Neujahrsansprache geht: „Ihr braucht koin Koks und koine Drogen, Ihr braucht nur mi, den Psychologen! Noi, dr Ortsvorsteher spricht scho gwandt, was so passiert in unsrem Land. Er spricht über Menscha, Natur und jeden Halm, am Schluss über Yucca, dia gleichnamige Palm“.

„Die Ailinger Fasnet ist bunt und vielfältig. Der Zunftball mit seinen tollen Programmpunkten ist ein Höhepunkt in unserer närrischen Zeit“, meinte ein lustiger Clown, der seine vermeintliche Anonymität nicht preisgeben wollte, bevor der Trommlerzug Lindau-Aeschach das Rund mit seiner gewaltigen Darbietung ebenso begeisterte, wie der weibliche Nachwuchs der NZ Ailingen mit einer „Oilinger Damenwahl“ und einem „Carpet Dance“. Herrlich erfrischend schließlich Robert und Sandra die beim Strandurlaub fortwährend „liebevolle“ und private Zweisamkeiten austauschten und für große Lachsalven sorgten.