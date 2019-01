Wie in jedem Jahr lädt die Schiedsrichtergruppe (SRG) Friedrichshafen auch 2019 Interessierte zum Neulingskurs ein. Dieser startet Ende Januar und wird in den Räumlichkeiten des Sportzentrums Langenargen/Bierkeller stattfinden. Zuvor, am 23. Januar, gibt es einen unverbindlichen Informationsabend – bei Minderjährigen mit deren Eltern. Jan Wenzel und Fabrice Butscher vom Häfler SRG-Ausschuss weisen darauf hin, dass der Kurs zum Erlernen der Schiedsrichtertätigkeit für potentielle Anwärter und die Vereine der Fußballregion ein Gewinn ist.

Was der Kurs den Teilnehmern bringen kann

Vor allem die persönlichkeitsbildenden Gesichtspunkte, auch und gerade abseits des Fußballplatzes, seien für den Job als Unparteiischer im Amateurfußball nicht zu unterschätzen. Dazu zählen etwa gelebte Kameradschaft, Disziplin, Belastbarkeit oder Entscheidungsfreudigkeit.

„In Stresssituationen wirkst du viel ruhiger“, betont Wenzel, der seit 2011 für seinen Heimatverein TSV Eriskirch als Schiedsrichter im Einsatz ist – genauso lange wie Fabrice Butscher von der SG Argental. Beide pfeifen Partien bis zur Bezirks- sowie Landesliga und heben die Vorteile hervor: freier Eintritt zu allen DFB-Spielen nach Anmeldung, Aufwandsentschädigung (Fahrtkosten, Spesen) für Einsätze, regelmäßige Schulungs- und Fortbildungsangebote des Württembergischen Fußballverbands (WFV), jährliche Hüttenaufenthalte der Häfler Unparteiischen mit Vertretern benachbarter Schiedsrichtergruppen. Auch für den Lebenslauf, etwa bei Bewerbungen zu Ausbildungsgängen oder einer beruflichen Neuorientierung, seien Nachweise über Schiedsrichtertätigkeit von Vorteil. „Es kam sehr gut an“, berichtet Fabrice Butscher aus eigener Erfahrung, als er jüngst die Arbeitsstelle wechselte. Nicht zuletzt gäbe es für Schiedsrichter auch gute Möglichkeiten, aufzusteigen und binnen weniger Jahre höherklassige Begegnungen zu leiten oder als Linienrichter zu fungieren. Begleitend hierzu, unterstützt der Fußballverband die nach oben strebenden Anwärter mit weiterqualifizierenden Maßnahmen.

Gemessen an der Anzahl der Mannschaften im aktiven Spielbetrieb sowie der Spielklasse, in denen sie beheimatet sind, haben die Fußballsport treibenden Vereine ein zahlenmäßig festgelegtes Kontingent an Unparteiischen für den Spielbetrieb bei den Aktiven und Jugendlichen vorzuhalten. Wenn dies nicht der Fall ist, werden die Fehlstände vonseiten des WFV mit entsprechenden Strafzahlungen geahndet. Das könne in manchen Fällen, über die Jahre gesehen, dann recht teuer für die Fußballclubs werden, sagen Butscher und Wenzel.

Es winken für Vereine vom Fußballverband Bonuszahlungen

Allein schon, um die eigene Vereinskasse zu entlasten, wäre es daher besser, in Manpower bei den Schiedsrichtern zu investieren. Das käme, so die beiden Mitglieder im Leitungsteam der Häfler SRG, dann wiederum allen zugute. Immerhin werden seit geraumer Zeit keine Spiele in den Reserveligen (B2, B4, B6) des Fußballbezirks Bodensee von Unparteiischen geleitet. Wenn Vereine beziehungsweise Fußballabteilungen einen Überschuss an Schiedsrichtern vorhalten, winken vom Fußballverband sogar Bonuszahlungen.

Darüber hinaus stelle der Aufwand zur Anrechenbarkeit – also die Anzahl der vorgeschriebenen Einsatzzeiten auf dem Platz sowie der wahrzunehmenden Schulungstermine – von Schiedsrichtern während einer Saison keine unüberwindliche Hürde dar. Pro Spielzeit seien bei Jugendlichen unter 18 Jahren zwölf Spiele mit vier Schulungen zu absolvieren, Erwachsene haben 15-mal anzutreten. Vor allem während Jugendturnieren, meint Jan Wenzel, würde man sehr schnell das erforderliche Maß an Einsätzen zusammenbekommen.