Ohne Spuren zu hinterlassen: Diebe öffnen Autos an Campingplätzen und klauen Bargeld

Ohne offensichtliche Einbruchspuren sind am Freitag und am Samstag insgesamt vier Autos auf Campingplätzen entlang des Bodensees geöffnet worden. Dabei erbeuteten der oder die Täter in Fischbach, Immenstaad und Hagnau insgesamt mehrere hundert Euro an Bargeld.

Wie die Polizei mitteilt, sei derzeit noch völlig unklar, wie die Türen der Fahrzeuge geöffnet wurden. „In einem Fall verfügte das Auto über ein Keyless-System“, berichtet ein Polizeisprecher.

Dies ermöglicht dem Fahrer, ohne Verwendung eines mechanischen Schlüssels oder Betätigung eines Knopfes sein Auto zu entriegeln. Möglicherweise habe der Täter das Signal abgefangen, so die Polizei.