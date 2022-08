Ohne sie würde das Kulturufer nicht funktionieren

Nennt man die Veranstalter des Kulturufers, dann sind das neben dem Kulturbüro der Stadt, das Spielehaus, das Jugendzentrum Molke und die Stadtverwaltung selbst. Ohne die vielen Hände und Köpfe hinter den Kulissen und direkt an der Theke oder in der Betreuung würde dieses Festival nicht funktionieren. Wir haben einige wenige von diesen Menschen besucht.

Mehr als Erste Hilfe

Hinter der Musikmuschel, am Durchgang, an dem man zwar noch etwas hört, aber ansonsten recht abgesondert sitzt, da steht das Zelt der Johanniter Unfallhilfe und des Technischen Hilfswerkes. Viele Mitglieder der beiden Organisationen arbeiten hier täglich in zwei Schichten mit fünf Personen pro Schicht in Kooperation. Was versorgt wird, sind in der Regel Hitzefolgen oder Insektenstiche. Mit zu viel Alkohol gibt es höchst selten Probleme, sagt die Sanitäterin Marlene Hellwick.

Lebendige Pädagogik

Ein Stück weiter hinten steht das Zelt mit den Kunstwerken auf der Aktionswiese. Hier betreuen Leonie Jahnel und Luca Licata die Kinder. Beide mögen Kunst gerne. Während Luca beim Spielehaus arbeitet, probiert sich Leonie nach ihrem Abi hier aus, weil sie schauen möchte, welche Arbeit ihr besonders liegt. Wie sie, sind noch viele andere Mitarbeiter auf der Aktionswiese unterwegs, die die Spiele betreuen, die Kinder beschäftigen und das pädagogische Konzept der Aktionswiese mit Leben füllen. Für die Chefin Margret Beck sind diese Helferinnen und Helfer Gold wert. Sie hätte Bedarf an noch mehr gehabt.

Weil es hier so schön ist

Und auch Monika Hoffmann ist eigentlich Erzieherin an der Fischbacher Grundschule. Doch beim Kulturufer ist sie schon seit vielen Jahren dabei. Sie sorgt bei Klink-Eberhard für Getränke, hilft hier und da aus und freut sich über das Publikum. „Wir haben hier viel zu tun in zwei Schichten von 10 bis 18 Uhr und von 18 bis 24 Uhr. Das macht aber nichts, weil die Leute so interessant sind“; sagt sie. Die Menschen seien nur auf dem Kulturufer so abwechslungsreich und nett. „Das ist das schönste Fest am See“, da würde sie immer wieder arbeiten wollen.