Als am Freitagabend im Kiesel im K42 das Schweizer Komikerduo „Ohne Rolf“ zu Gast gewesen ist, wurde den Zuschauern im wörtlichsten Sinne „erlesene Komik“ geboten. „Blattrand“ hieß das ganz spezielle Programm mit dem Jonas Anderhub und Christof Wolfisberg für Begeisterung sorgten.

„Einzigartig“ oder „unvergleichlich“ sind Worte die oft sehr leichtfertig eingesetzt werden, doch für die Beschreibung der Programme von „Ohne Rolf“ sind sie genau richtig. Die beiden sprechen bei ihren Aufführungen kein Wort. Stattdessen werden ihre Texte auf großen Papierseiten geblättert. Die haben sie hinter zwei schwarzen Boxen hängen und holen sie abwechselnd nach vorne. Das klingt erst einmal nach sogenanntem „anspruchsvollem Theater“ oder einfach öde und langweilig. Doch genau das Gegenteil ist der Fall, es ist eben „erlesene Komik“ die für jede Menge Gelächter sorgt.

Jonas und Christof sind „Blattländer“, die nicht akustisch sprechen können und sich auf diese Weise verständigen. Der enorme Witz liegt zum einen in dem, was auf den Plakaten steht, zum anderen greift „Ohne Rolf“ aber auch die vielen Möglichkeiten auf, die durch diese besondere Art der Verständigung entstehen.

So wird bei Christof einmal die Schrift immer blasser und blasser, bis er nur noch weißes Papier blättert. Der Grund: Er trinkt zu wenig Schwarz. Nach einem ordentlichen Schluck aus einer Flasche Druckerschwärze, kehrt die klare Schrift zurück. Und wie schreit man jemanden an, wenn man sich in Form von Plakaten unterhält? Natürlich in Fettdruck.

Aber die Darsteller verstehen auch sonst, ihr Publikum zu überraschen. Wovon ernährt sich ein Blattländer? Selbstverständlich von Papier. Als Jonas aber eine Seite aus einer japanischen Betriebsanleitung verspeist, kann er plötzlich nur noch japanische Plakate von sich geben. Da hilft zur Heilung nur eine Seite aus dem „Buch der deutschen Redensarten“.

Blattrand hatte seine Uraufführung bereits im Jahre 2004 im Kleintheater Luzern. Seitdem sind im regelmäßigen Abstand von vier Jahren noch drei weitere Programme dazugekommen. Immer wieder ist „Ohne Rolf“ auch im Fernsehen zu sehen. Für diese Auftritte wandeln sie die Teile ihrer Programme, die sie zeigen, immer etwas ab. So hat man, auch wenn man „Ohne Rolf“ schon von der Mattscheibe kennt, im Theater immer noch etwas Neues zu erwarten.

Die Idee für ihre Art des Schauspiels kam ursprünglich auf einer New York-Reise, bei der die beiden beschlossen, eine Woche lang kein Wort zu sprechen, sondern sich nur per Zettel zu unterhalten. Dem folgte ein Experiment in Bern, wo sie sich in ihren dunklen Anzügen auf die Straße stellten und einfach nur DIN A 4-Plakate hochhielten auf denen stand: „Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter.“ Nach kurzer Zeit hatten die beiden geschätzt 100 bis 200 Personen um sich versammelt.

Nun war endgültig klar, dass die Idee mit den Plakaten Potenzial hatte. Die große Herausforderung bestand nun darin, das Ganze so auszugestalten, dass es nicht nur einen kurzen Gag bot, sondern auch für ein längeres Programm tragfähig wurde. Diese meisterten Anderhub und Wolfisberg so gekonnt, dass sie inzwischen nicht nur im gesamten deutschen Sprachraum aufgetreten sind sondern auch schon in China gastierten – Mit dem gleichen Erfolg wie in ihrer Heimat.

Lange musste das Kiesel warten, bis das Duo einen Termin für einen Auftritt frei hatte. Es hat sich gelohnt. Die Zuschauer waren von der „erlesenen Komik“ begeistert.