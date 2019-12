Das Häfler Institut für Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer (IWT) und die Pieye GmbH werden vom Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert. wie das IWT mitteilt. Ziel der Zusammenarbeit: Die 3D-Kamera „Nimbus“ der pieye GmbH aus Friedrichshafen soll in Zusammenarbeit mit dem Institut für Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer (IWT) zukünftig mit Robotern kommunizieren.

Smarte Robotersysteme stecken voller Erwartungen und Potenzial. Ein Roboter wird unter anderem „smart“ (intelligent), wenn er mithilfe eines Kamerasystems mit seiner Umgebung interagieren kann, wobei die Kamera dabei sozusagen das Auge des Roboters ist, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Mit der Kamera kann der Roboter Gegenstände lokalisieren und verifizieren. Laut einer Studie von Grand View Research wird maschinelles Sehen zukünftig etwa in der Automobilindustrie, Pharma-, Halbleiter und Elektroindustrie, Papierindustrie und weiteren Industrien benötigt.

Die industriellen Kamerasysteme sind derzeit sehr teuer. Hier setzt das Projekt „Nimbus“ an. Ziel von Nimbus ist es, eine 3D-Kamera (genannt Nimbus) zu entwickeln, die ermöglicht, unkompliziert und kostengünstig eine 3D-Kamera unterstützte Roboteranwendung zu nutzen. Diese soll einfach auf den etablierten Einplatinencomputer Raspberry Pi aufsetzbar sein und mit dem jeweiligen Roboter kommunizieren können. Alle Entwicklungen sollen in Friedrichshafen erfolgen. Das Marktpotenzial von 3D-Kameras ist laut IWT beträchtlich: Der globale Markt für diese lag im Jahr 2017 bei geschätzt 1,2 Milliarden US-Doller und soll bis 2024 auf 11,1 Milliarden US-Dollar Kris Dalm, Projektleiter am IWT, äußert sich optimistisch mit Blick auf die Zukunft und freut sich auf weitere Projekte und Netzwerkpartner im Bereich Digitalisierung: „Wir, als IWT, freuen uns, die regionalen kleinen und mittelständischen Unternehmen bei ihren Schritten in Richtung Digitalisierung zu unterstützen und besonders bei Herausforderungen zur Seite zu stehen.“

Das IWT beschäftigt sich mit angewandter Forschung, mit den Schwerpunkten: Robotik und Digitalisierung, und der Wissensvermittlung im Bereich Industrie 4.0. Die Pieye GmbH wurde im Jahr 2017 von vier Gesellschaftern gegründet und ist als Dienstleister im Bereich der industriellen Elektronik und als Entwickler eigener Produkte tätig