Ohne jede Gegenstimme: Die Friedrichshafener Kommunalpolitik steht zu „Häfler helfen“

„Häfler helfen“ ist eine gemeinsame Aktion der katholischen und der evangelischen Kirche mit der „Schwäbischen Zeitung“. Jeder Cent, der gespendet wird, kommt bei den Menschen in Not an . Bitte unterstützen Sie „Häfler helfen“ mit einer Spende. Die Kontonummer lautet (Konto der Katholischen Gesamtkirchenpflege):

In dem Fall klar einstimmig: Die Häfler Kommunalpolitik stellt sich auch in diesem Jahr ein weiteres Mal hinter „Häfler helfen“, die Aktion von „Schwäbischer Zeitung“, katholischer und evangelischer Kirche für Menschen in Not.

Das wurde auch beim gemeinsamen Fototermin mit Spendenbüchsen im Graf-Zeppelin-Haus deutlich, zudem sich alle sieben Fraktionsvorsitzenden und der OB getroffen haben.

Mit dabei waren Sylvia Hiß-Petrowitz (ÖDP), Dagmar Hoehne (Freie Wähler), Anna Hochmuth (Grüne), Gaby Lamparsky (FDP), Achim Brotzer (CDU), Co-Dekan Reimar Krauß, Wolfgang Sigg (SPD), Oberbürgermeister Andreas Brand, Stadtdiakon Martin Rebmann, Jürgen Holeksa (Netzwerk) und SZ-Redaktionsleiter Martin Hennings.