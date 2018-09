„Weißer VW-Fahrer nicht angegurtet“, rauscht es aus dem Funkgerät von Polizeihauptmeisterin Anna Frick. Ihre Kollegin steht rund 300 Meter von ihr entfernt und meldet alle Autofahrer, die ihr Handy während der Fahrt benutzen oder nicht angeschnallt sind. Frick winkt die Verkehrsteilnehmer in eine Seitenstraße, wo sie mit weiteren Kollegen wartet.

Rund eineinhalb Stunden standen Beamte des Polizeipostens Friedrichshafen an der Eckenerstraße auf Höhe der Eberhardstraße und kontrollierten am Donnerstagvormittag Autofahrer. Die Kontrolle war Teil der bundesweiten Aktion zur Verkehrssicherheit „Ablenkung“. Immer häufiger, so teilt die Polizei mit, passieren schwere Unfälle, weil die Autofahrer durch Nachrichten schreiben auf dem Smartphone oder in der Tasche nach dem Vesper suchen, sich nicht richtig auf das Autofahren konzentrieren können. „Die Zahl von Unfällen, weil jemand in den Gegenverkehr geraten ist, hat in den vergangenen Jahren zugenommen“, sagt Werner Rupp, Polizeihauptkommissar, der bei der Kontrolle in Friedrichshafen dabei ist. Diese Gefahr geht auch aus einer Studie hervor. Eine vom Innenministerium/Landespolizeipräsidium Baden-Württemberg durchgeführte Einzelauswertung der tödlichen Verkehrsunfälle des Jahres 2017 hat ergeben, dass bei 73 der insgesamt 434 tödlichen Verkehrsunfällen „Ablenkung“ unfallursächlich war. Dies entspricht einem Anteil von 17 Prozent. Damit ist nahezu jeder fünfte Verkehrstote in Baden-Württemberg der Unfallursache „Ablenkung im Straßenverkehr“ zuzuordnen.

Auch bei der einzigen stationären Kontrolle in Friedrichshafen hat Anna Frick viel zu tun. Im Fünf-Minuten-Takt winkt sie Autofahrer zu ihren Kollegen. Darunter auch ein Mann, der während der Autofahrt ein schnelles Foto mit seinem Handy geschossen hat. „Ich wollte nur ein Foto für meinen Kollegen machen“, sagt er. Werner Rupp ist das egal. Rund 120 Euro kostet es, sein Handy am Steuer zu benutzen – und die wird der Mann auch zahlen müssen. Auch wenn das Foto nur eine Ausnahme war und er das normalerweise nicht macht, wie er sagt.

Handy wird nicht so oft benutzt

Doch der autofahrende Fotograf ist an diesem Vormittag eher die Ausnahme. Er ist nur einer von zweien, den die Polizisten an der Station rauswinken. Viele, die es an diesem Morgen durch die Eckenerstraße zieht, brauchen offenbar viel Freiraum im Auto – und legen deshalb keinen Gurt an. In der ersten Stunde der Kontrolle erwischen die Polizisten neun Autofahrer dabei. Nicht alle von ihnen sind einsichtig. „Ich sehe ein, dass ein Handy mich beim Fahren ablenkt, aber nicht angeschnallt zu sein, ist kein Grund für ein Bußgeld“, sagt ein Lastwagenfahrer. 30 Euro kostet es, nicht angeschnallt zu sein.

In den Landkreisen Konstanz, Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis haben die Beamten im Zeitraum von 6 bis 11 Uhr rund 250 Verkehrsteilnehmer nach festgestellten Verkehrsverstößen kontrolliert. Das teilt die Polizei mit. Insgesamt stellten die Polizisten bei Autofahrern 39 Handy-Verstöße und 78 Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht fest. Bei den Radfahrern fielen zehn durch das Tragen von Ohrstöpseln und zwei wegen der Bedienung des Handys während der Fahrt auf.

Anna Frick und Rupp ziehen an dem Vormittag ein deutliches Fazit für ihre Station in Friedrichshafen. „Für uns ist es keine Überraschung, dass so viele nicht angegurtet sind. Dass so wenige an ihren Handys spielen, liegt an der Uhrzeit. Morgens, im Berufsverkehr, gibt es deutlich mehr Teilnehmer, die ihr Handy beim Autofahren benutzen“, sagt Rupp.