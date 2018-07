Ohne Ente geht fast nichts auf Weihnachtsfeiern

Wie in jedem Jahr haben Weihnachtsfeiern von Firmen nun wieder Hochkonjunktur. Aber die Häfler Gastronomen merken, dass das Weihnachtsgeschäft rückläufig ist. Höchste Zeit für die SZ, die verschiedenen Wirte in Friedrichshafen zu befragen, wie's bei ihnen ausschaut und welcher Trend in diesem Jahr zu erkennen ist.

Von unserer MitarbeiterinJoana Böhne

„Beim Thema Weihnachtsfeiern gibt es sicherlich Verlagerungen. Die Kunden feiern im möglichen Rahmen, aber Weihnachtsfeiern haben trotzdem einen hohen Stellenwert“, berichtet der Geschäftsführer der „Gastronomie Zehrer“, Thomas Zehrer. Die Klassiker im Bereich Essen seien nach wie vor Ente und Lachspastete, es käme aber auch vor, dass länderspezifisches Essen gewünscht wird. „Manche Firmen wünschen Weihnachtsspezialitäten aus den Ländern, in denen sie Dependenzen haben, wie zum Beispiel die USA oder China. Dabei ist natürlich sehr wichtig, dass die Gerichte entsprechend umgesetzt werden“, so Zehrer weiter.

Auch im „Goldenen Rad“ halten jedes Jahr die Klassiker Einzug. „Es gibt Ente mit Rotkraut und Knödeln, das ist immer der Renner. Und ich habe in den letzten sechs Jahren auch keinen Geschmacksumschwung erlebt. Wild ist ebenfalls ein Thema. Wir bieten Hirsch mit Hagebutten-Kürbiskernkruste an“, sagt der Küchenchef im Hotel „Goldenes Rad“, Martin Kraus. Ein Rückgang von Weihnachtsfeiern der Industriebetriebe sei spürbar, aber kleine Weihnachtsfeiern im privaten Rahmen gäbe es häufig.

Im „Bahnhof Fischbach“ zeigt sich ein ähnliches Bild. „Man merkt schon, dass die großen Betriebe eher sparen, auch bei den Weihnachtsfeiern“, berichtet der Inhaber des „Bahnhof Fischbach“, Ralf Felder. „In diesem Jahr haben wir wieder eine Firma zu Gast, die letztes Jahr nicht kommen konnte. Es wird noch gefeiert, aber eher mit kleinerem Budget“, so Felder weiter. Im Bahnhof Fischbach laufe das Geschäft um die Weihnachtszeit gut, sogar besser als im vergangenen Jahr. Die Weihnachtskarte wird jährlich angepasst. „Unsere Landente läuft sehr gut und ist immer auf der Karte.

Außerdem gibt es geschmorte Ochsenbacken, Rehragout und viele andere Leckereien“, schwärmt Felder. Der „Buchhorner Hof“ setzt ebenfalls auf Altbewährtes und fährt damit sehr gut. „Die Weihnachtsklassiker beim Essen haben sich nicht verändert. Der Gänsebraten ist nach wie vor sehr gefragt“, sagt Restaurantleiter Lars Reufsteck vom Buchhorner Hof. „Manche Firmen bestellen jedes Jahr das gleiche Menü und freuen sich schon das ganze Jahr darauf“, so Reufsteck weiter. Die Weihnachtsfeiern der kleineren Firmen seien konstant geblieben. Bei den großen Firmen merke man schon seit Jahren einen gewissen Rücklauf.

Auch in italienischen Restaurants werden gerne Firmenweihnachtsfeiern abgehalten. Im „Il Capriccio“ setzt man auf italienische Spezialitäten. „Wir haben den Laden erst vor kurzem eröffnet und sind mit Weihnachtsfeiern ausgebucht. Aber so richtig powermäßige Anfragen gibt es nicht“, berichtet die Geschäftsführerin des Il Capriccio, Paola Orioli. Vielfach würden die Mitarbeiter die Weihnachtsfeiern selbst bezahlen. Der Euro säße nicht mehr so locker bei den Firmen. „Zum Essen bleiben wir beim typisch italienischen Menü. Vom Aperitivo über die Antipasti, Primi Piatti und Secondi Piatti zum Dolce. Zum Abschluss dann einen Espresso“, so Orioli weiter.