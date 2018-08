Toni Dietl leitet in Friedrichshafen und mehreren Standorten im Bodenseekreis eine der größten Kampfkunstschulen im deutschsprachigen Raum. Der ehemalige Nationaltrainer des Deutschen Karateteams und Vizepräsident der World Kickboxing and Karate Union (WKU) ist nicht nur Sportler, sondern auch Kampfsportunternehmer. Als Inhaber und Geschäftsführer des Kampfkunstkollegiums bildet er Nachwuchstrainer aus. Und er ist Mitveranstalter der Martial Arts Supershow, die vergangene Woche in den Dortmunder Westfalenhallen stattgefunden hat. In diesem Rahmen verlieh er dem Schlager- und Popsänger Heino einen Ehren-Dan, teilt das Kampfkunstkollegium in einer Pressemitteilung mit.

„Die Martial Arts Supershow ist ein wesentlicher Beitrag, um Kampfsportler und Kampfkunstschulen in ganz Europa professioneller zu machen. Mein Wissen aus dem Kampfkunstkollegium bringe ich dort gerne ein. Mit rund 400 Besuchern war die Premiere der Veranstaltung ein voller Erfolg. Schon jetzt planen wir eine Neuauflage für 2019“, sagt Toni Dietl, der auch Bücher zum Thema Kampfkunst und Selbständigkeit geschrieben hat. „Sport und Business bedingen einander immer mehr. Wer sein Hobby zum Beruf machen möchte, muss lernen, sich auch finanziell und organisatorisch gut aufzustellen“, sagt der Friedrichshafener Unternehmer. Dazu gehöre auch ein professionelles Marketing.

So bewertet Dietl auch seine Mitwirkung bei der Martial Arts Supershow in Dortmund. „Mit Stars wie Anna-Maria Zimmermann, Caitlin Dechelle und Heino ist uns ein grandioser Aufschlag gelungen, der viele Augen auf die Szene gerichtet hat“, sagt Dietl. Als Mitveranstalter sei er ein großes Risiko eingegangen, das aber habe sich am Ende ausgezahlt. Auch das sei eine Parallele zwischen Kampfsport und Business: „Ohne Einsatz, kein Ertrag. Kein Fleiß, kein Preis.“

Der deutsche Schlagerstar Heino wurde im Rahmen der Martial Arts Supershow für sein Lebenswerk geehrt. Er erhielt den Lifetime Achievement Award der Martial Arts Industry Association (MAIA), der Wirtschaftsvereinigung der Kampfsportbranche. Übergeben wurde der Preis von Toni Dietl, der Heino zugleich mit dem Ehren-Dan des Kampfkunstkollegiums ehrte. Heino ist Träger des schwarzen Gürtels in Ju Jutsu und war lange Zeit aktiver Kampfsportler. „Wir haben viel für den Kampfsport erreicht“, so Dietl mit Blick auf die Martial Arts Supershow. Zu verdanken sei dies auch Stars wie Heino, die diesen Sport populär machen und aktiv für ihn werben.