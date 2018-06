Oh, es riecht fein, das müssen die Waffeln im Paulinenstift sein

Schüler der Graf-Soden-Gemeinschaftsschule sind kürzlich zum Waffeln backen im Königin-Paulinenstift in Friedrichshafen vorbeigekommen. Die Schüler der Klasse 5 und 9 rührten und backten auf allen drei Wohnbereichen fleißig frische Waffeln gemeinsam mit den Bewohnern, heißt es in einer Pressemitteilung. Die schon seit Jahren bestehende Kooperation zwischen der Graf-Soden-Gemeinschaftsschule und dem Königin-Paulinenstift, einer von 95 Einrichtungen der Evangelischen Heimstiftung, dient dem Zweck, junge und alte Menschen in Begegnung zu bringen. Klassenlehrerin Inge Eberhardt sagte, das Besondere an diesen Begegnungen sei die Tatsache, dass viele junge Menschen ein großes Talent im Umgang mit anderen Menschen haben, das sich oftmals in der Begegnung mit bedürftigen Menschen zeigt. Auf der anderen Seite wird die Anwesenheit von jungen Menschen in der Einrichtung von den Bewohnern mit großer Freude wahrgenommen. Somit stellte der Nachmittag eine gelungene Abwechslung für beide Seiten dar. Foto: Königin-Paulinenstift