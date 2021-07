Offene Impfstunden werden für verkürzte Zweitimpfungen angeboten

Das Kreisimpfzentrum Bodenseekreis (KIZ) in der Messe Friedrichshafen folgt der aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO), dass der Abstand zwischen Erst- und Zweittermin der Corona-Schutzimpfung verkürzt werden kann. Hierfür bietet das KIZ ab Donnerstag, 15. Juli, offene Impfstunden für Personen an, die bereits eine Erstimpfung erhalten haben und nun den verkürzten Abstand zur Zweitimpfung in Anspruch nehmen wollen. Die offenen Impfstunden für Zweitimpfungen sind ab Donnerstag täglich zwischen 8 und 13 Uhr besuchbar. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Alle Personen, die ihre Erstimpfung mit dem Impfstoff der Hersteller Astrazeneca, Biontech oder Moderna erhalten haben und den verkürzten Abstand zur Zweitimpfung in Anspruch nehmen wollen, können die offenen Impfstunden im KIZ Bodenseekreis besuchen. Die Erstimpfung kann dabei auch in einem anderen Impfzentrum erfolgt sein. Wichtig dabei ist, dass der Besuch der offenen Impfstunden nicht früher als die durch die STIKO empfohlenen Impfabstände erfolgt: Biontech/Biontech: ab drei Wochen; Moderna/Moderna: ab vier Wochen; Astrazeneca/Astrazeneca: keine Verkürzung; Vektor-Impfstoff (Astrazeneca)/mRNA-Impfstoff (Biontech, Moderna): ab vier Wochen.

Wer den verkürzten Impfabstand nutzen möchte, soll bitte unbedingt seinen bisherigen Zweitimpfungstermin stornieren unter: www.impfterminservice.de oder Tel. 116117. Das ist ein Akt der Fairness allen gegenüber, die sich noch um einen Impftermin bemühen und auch den engagierten Teams der Impfzentren gegenüber. Bisher vereinbarte Termine für die Zweitimpfungen behalten aber Gültigkeit. Wer also mit dem ursprünglich geplanten Abstand zweitgeimpft werden möchte, kann wie geplant zum gebuchten Termin ins KIZ kommen.

Wer bei der Erstimpfung den Impfstoff des Herstellers Astrazeneca erhalten hat und bei der Zweitimpfung – egal ob mit bisherigem oder verkürztem Impfabstand – einen mRNA-Impfstoff (Hersteller Biontech oder Moderna) erhalten möchte, kann dies im ärztlichen Vorgespräch im KIZ sagen. Es wird dann der zu diesem Zeitpunkt vorrätige mRNA-Impfstoff angeboten.

Weil die offenen Impfstunden nicht planbar sind, muss mit Wartezeiten im KIZ gerechnet werden. Auch ist es möglich, dass sich zu einzelnen Zeitpunkten der im KIZ verfügbare Impfstoffvorrat wegen hoher Nachfrage erschöpft. Hier haben fest gebuchte Termine Vorrang.