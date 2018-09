Obstbaum verdreckt falsch geparkten Wagen - jetzt wird Baum beschnitten

Der Ortschaftsrat Raderach hat sich entschieden, die Äste eines Maulbeerbaumes aufgrund einer Beschwerde eines Autofahrers zurückschneiden zu lassen. Der Fahrer hatte seinen Wagen entgegen der bestehenden Parkplatzordnung unter den Baum gestellt, weil dort ein Schattenplatz war, und sich später über die Obstflecken auf seinem Auto beschwert.

Der Wagen stand nach Aussagen von Ortsvorsteher Bruno Mainz mehrere Tage unter dem Baum und der Saft der Früchte habe sich in den Lack eingebrannt, so sei die Schilderung des Fahrers gewesen.

Vier Optionen lagen dem Ortschaftsrat vor, wie man dem Problem begegnen wolle. Erst einmal könne grundsätzlich geklärt werden, ob in diesem Fall überhaupt Handlungsbedarf besteht. Es gab in der Vergangenheit einmal den Fall, dass Maßnahmen gegen Fallobst auf dem Gelände des Raderacher Kindergartens gesucht wurden. Damals ging es aber um vermehrtes Auftreten von Wespen im Kindergarten, und der Ortschaftsrat organisierte das Aufsammeln der Früchte. Später wurde daraus Most gemacht.

Eine weitere Option war, den Bereich zu Zeiten der Fruchtreife zu sperren. Drittens könne man ein Hinweisschild aufstellen oder – als vierte Möglichkeit – die Äste des Baumes beschneiden. Dafür entschied sich die Mehrheit des Ortschaftsrates.

Von Seiten der Stadtverwaltung gibt es einfache und verständliche Rechtsauffassung, die so und ähnlich auch in vielen Urteilen von Gerichten zu finden ist. „Die Stadt haftet zivilrechtlich nicht für Schäden an Fahrzeugen, die auf öffentlichen Parkplätzen durch herabfallende Früchte eines Baumes an den Fahrzeugen entstehen“, schreibt Pressesprecherin Monika Blank.

Hinzunehmendes Risiko

Grundsätzlich trägt die Stadt zwar die Verkehrssicherungspflicht für öffentliche Straßen und Parkplätze, die in ihrer Straßenbaulast stehen. Und sie haftet auch für Schäden, die durch eine Verletzung dieser Pflicht entstehen. Rechtlich umfasst dabei die Verkehrssicherungspflicht auch den Schutz vor Gefahren, die von Bäumen ausgehen, sei es durch Herabfallen von Teilen eines Baumes oder durch das Umstürzen eines Baumes selbst.

Für Vorfälle, die jedoch in der Natur des Baumes begründet sind, wie das Herabfallen von Kastanien, Nüssen oder Obst, haftet die Stadt auf keinen Fall. Verschiedene Oberlandesgerichte haben festgestellt, dass das Herabfallen von Obst ein natürlicher Vorgang ist. Juristisch wird das als allgemeines Lebensrisiko bezeichnet, das hinzunehmen ist und keinen Anspruch eines Pkw-Halters auf Schadensersatz begründen kann.

Die Beschneidung des Maulbeerbaumes in Raderach soll in Rücksprache mit der Stadtverwaltung geschehen.