Obstbauern machen auf die Äpfel von nebenan aufmerksam

Bundesweit wurden am Samstag bei der Aktion „Zeit der deutschen Äpfel – natürlich von nebenan“ Äpfel verteilt. Nicht fehlen durfte dabei die Obstbauregion Bodensee. Schirmherrr der Aktion, die auf regionale Produkte aus heimischen Betrieben aufmerksam machen soll, ist Bundeslandwirtschaftsminisgter Cem Özdemir. Die Verkostung an mehreren Standorten wie am Klinikum Friedrichshafen (Foto), im Ravensburger Spieleland und an der Uferpromenade Lindau kam gut an, berichtet die Obst vom Bodensee Marketing GmbH. Rund 6500 Familienbetriebe in Deutschland verdienten ihr Geld mit dem Anbau von Äpfeln, Birnen, Kirschen, Pflaumen oder Erdbeeeren und sorgten dafür, dass sich zum Beispiel 65 Prozent des Bedarfs an Äpfeln in Deutschland aus heimischem Anbau decken ließen, heißt es weiter. Dem Fachverband Obstregion Bodensee gehören rund 1000 Obstbauern an. Am Bodensee erwarten die Apfelbauern dieses Jahr eine sehr gute Ernte von 258 000 Tonnen, deutschlandweit rechnen die Obstbauern mit 1067 000 Tonnen Äpfel. Mehr Infos gibt es unter www.regional-klimaneutral.info sowie bei Facebook und Instagram unter „Obst aus Deutschland“. Foto: Obst vom Bodensee Marketing GmbH