Der SV Oberzell tritt am Samstag in der Fußball-Verbandsliga (15.30 Uhr) beim VfB Friedrichshafen an. Während es für die Schmitz-Truppe eigentlich um nichts mehr geht, steht der VfB unter enormem Erfolgsdruck.

Der Abstieg in die Landesliga - für den SV Oberzell ist es fast schon akzeptierte Realität, beim VfB Friedrichshafen dagegen stemmt man sich noch voller Hoffnung und mit aller Macht dagegen. „Friedrichshafen hat den enormen Druck, mal schauen, wie sie damit umgehen“, sagt SVO-Trainer Gerhard Schmitz. Es sei zwar eine komische Situation, dass man selbst nur noch die Rolle des Spielverderbers einnehmen kann, „aber wir wollen einfach ein gutes Spiel machen.“

„Die Luft ist etwas raus“

Schmitz macht keinen Hehl daraus, dass angesichts des so gut wie festgezimmerten vorletzten Platzes „die Luft bei uns etwas draußen ist“. Die Mannschaft geht nicht mehr mit großer Verbissenheit zu Werke, gerade dadurch entstehen aber zuweilen sehr abwechslungsreiche Spiele, wie zuletzt das torreiche 6:4 gegen die Spvgg. Au/Iller. Personell muss Schmitz weiterhin auf Heiko Wenzel (Armbruch) und Anderson Gomes dos Santos (Bänderdehnung) verzichten. Auch Viktor Hartwig fällt mit einem Muskelfaserriss wieder aus, dafür kommt Christian Huonker zurück. „Wir werden auf jeden Fall eine schlagkräftige Truppe stellen können“, sagt Schmitz.

Die will auch Schmitz’ Gegenüber Michael Krause auf den Rasen schicken: „Wir sind gut drauf und dürften nur schwer zu schlagen sein“, blickt der VfB-Trainer voraus. Der VfB präsentierte sich zuletzt in sehr guter Verfassung. Drei Siege in Serie lassen Kapitän Daniel Di Leo und Co. wieder vom Klassenerhalt träumen, der nach wie vor noch möglich ist. Dafür muss allerdings auch die Partie gegen den SVO unbedingt gewonnen werden.

Im Hinspiel setzte sich der SVO mit 3:1 durch, erzielte den ersten Treffer nach wenigen Sekunden. „Das war eines unserer schlechtesten Spiele“, erinnert sich Krause an die bittere Niederlage. „Wir haben in diesem Spiel die nötige Einstellung über die gesamten 90 Minuten vermissen lassen.“ Für die Gastgeber ist ein „Dreier“ Pflicht, denn die direkte Konkurrenz aus Laupheim und Rutesheim trifft zeitgleich im Olympia-Stadion aufeinander.