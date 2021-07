Oberteuringens Tennisspieler sind chancenlos gegen den Ex-Profi

Für die Herren 40 des SV Oberteuringen war das erste Heimspiel nach dem Aufstieg in die Tennis-Oberliga gleich etwas Besonderes. Oberteuringen hatte den TC Doggenburg zu Gast. Und bei den Gästen spielte Michael Berrer an Position 1.

Der mittlerweile 41-Jährige war im Mai 2010 die Nummer 42 der Tennis-Weltrangliste und spielte in seiner Karriere unter anderem gegen Größen wie Rafael Nadal oder Andy Murray. 2016 beendete Berrer seine Karriere – mit dem deutschen Meistertitel in Biberach.. Die laut Mitteilung zahlreichen Zuschauer in Oberteuringen, unter ihnen einige lokale Tennistrainer, konnten sehen, dass Berrer immer noch Klasse hat. Das Einzel gegen Oberteuringens Spitzenspieler Tobias Ganzer gewann Berrer mit 6:0, 6:1.

Auch Ganzers Teamkollegen Thorsten Scheuermann, Jochen Heiß, Sven Brandl und Volker Ortmann waren in den Einzeln chancenlos. Einzig Markus Knisel schaffte es in den Match-Tiebreak, verlor diesen aber gegen Roman Rodlof mit 10:12. Alle drei Doppel gingen ebenfalls klar an Doggenburg – die Gäste um Berrer gewannen folglich mit 9:0. Dennoch waren Oberteuringens Spieler und Zuschauer auf der neuen Anlage der Tennisabteilung zufrieden. Der Besuch eines Ex-Profis war schließlich ein kleiner Saisonhöhepunkt.