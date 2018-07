Der FC Dostluk Friedrichshafen hat gegen Landesliga-Absteiger SV Oberteuringen mit 1:2 verloren. Dabei lief für Dostluk so ziemlich alles schief, was schief laufen konnte: Ein Gegentor nach 30 Sekunden, ein Eigentor, dazu der Verlust von Torwart Mahmut Altundal.

"Ich stand noch gar nicht richtig auf meinem Platz, da war schon das 0:1 gefallen", Dostluks Trainer Gökmen Öksüz schüttelte noch lange nach dem Spiel den Kopf, wenn er sich an das erste Gegentor gegen den SV Oberteuingen erinnerte. Das 0:1 war wohl eines der schnellsten Tore der Bezirksliga-Historie überhaupt: Der FC Dostluk hatte Anspiel, dann folgte ein katastrophaler Fehlpass, Oberteuringens Stürmer Kevin Orlando spritzte dazwischen und ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen. Die Gäste führten nach 30 Sekunden mit 1:0.

Überhaupt hatte das Team von Öksüz das Glück in der ersten Halbzeit der Partie nicht gerade gepachtet: In der 40. Minute flog ein vom Gegner getretener Freistoß in den Strafraum. Dostluks Torwart Mahmut Altundal hätte die Kugel mit einem simplen "Leo" wohl sicher gehabt. Ohne das "Leo" ging Cemal Sirin mit dem Kopf an den Ball und schob die Kugel über seinen Keeper hinweg ins Tor. Nur kurze Zeit später stand Altundal wieder im Mittelpunkt des Geschehens, als Schiedsrichter Wachter eine Aktion außerhalb des Strafraums als grobes Foulspiel wertete und den Torhüter vom Platz stellte.

Für Erdinc Koc kam jetzt Dostluks zweiter Torhüter Hasan Elgün - und zu zehnt stemmte sich der FCD vehement gegen die Niederlage. Der SV Oberteuringen tat gegen den Gegner in Unterzahl zu wenig - statt auf einen sicheren Sieg zuzusteuern, kam das Team von Michael Steinmaßl noch einmal richtig in Bedrängnis. "Wichtig waren für uns die drei Punkte zum Saisonauftakt", sagte der SVO-Coach nach dem knappen Sieg.

(chm)