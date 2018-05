Oberstufenschüler gestalten perfektes Loungekonzert

In eine gemütliche Atmosphäre tauchten die Besucher beim Betreten des Musiksaals im Graf-Zeppelin-Gymnasium (GZG) am Freitagabend ein. Kuschelige Sitzmöbel, zum Teil aus Paletten selbst gemacht, eine kleine Bar, ein angestrahlter Flügel und dezentes Licht machten aus dem Unterrichtsraum eine Wohlfühl-Lounge. An einem langen Tisch saßen die DJs und Techniker bereit. Auf der Projektionswand konnte man den Titel des Club-Abends ablesen: „Klassik Reloaded“. Also nicht die übliche Lounge-Musik, sondern die so genannte „Ernste Musik“ stand auf dem Programm.

Ein halbes Jahr haben sich die zwölf Schüler des Oberstufenkurses Musik zusammen mit ihrem Lehrer Tobias Rädle auf den Abend vorbereitet. Tatkräftig angeleitet wurden sie vom Musikvermittler des SWR-Symphonieorchesters Wolfram Lamparter. In einem zweitätigen Workshop unterstützte er die DJs bei der Programmauswahl. Videos wurden gedreht. Der Umgang mit einer Zeichen-App geübt. Denn neben dem Ziel, den Jugendlichen den Zugang zu klassischer Musik zu erleichtern, sollte auch der Umgang mit elektronischen Datenträgern gelernt werden.

Tiark, Theresa und Niklas, die DJs des Abends, schöpften bei ihrer Auswahl aus einem riesigen Musik-Repertoire aus den vergangenen 400 Jahren Musikgeschichte, das auf einem Notebook hinterlegt war.

Mit dem Finalsatz aus der Sinfonie Nr. 9 von Antonin Dvorak, unterlegt mit einer rasanten Fahrt im Clip passend zum schnellen Tempo, begann der reizvolle Mix. Zum „Jupiter“ von Gustav Holst explodierte ein farbiges Feuerwerk auf der Leinwand. Beim Tanz aus „Daphnis et Cloè“ von Maurice Ravel schwebte ein, natürlich selbst aufgenommenes, Tanzpaar übers Parket. Highlights von Mozart, Beethoven, Schubert, Vivaldi, Grieg, Bernstein und vielen anderen Komponisten folgten. Die Videogruppe hatte mit den Themen Wasser, Boote, Zeppelin oder kurze Alltagsszenen eine breite Darstellungspalette gefunden, die kräftig durchgemischt wurde. Auch verfremdete Aufnahmen des Schulgebäudes unterstützten passend die Musik. Zu „Atmosphères“ des Avantgardisten Ligeti bestach ein surrealistisches Traumbild. Zusammen mit den gezeichneten Bildern der App entstanden immer neue, faszinierende visuelle Eindrücke.

Als Konzentrationspunkt, natürlich unterhielten sich die Zuhörer und bewegten sich in der Lounge, hatten die Organisatoren zwei Live Auftritte eingeplant. Zunächst mit Verena Seyboldt und Paul Frey zwei bekannte GZG Solosänger. Fein aufeinander abgestimmt waren die Duette aus der „Zauberflöte“ und „Don Giovanni“ von W.A. Mozart. Im „Vergeblichen Ständchen“ von Johannes Brahms kam schon ein bisschen schauspielern beim Werben und Abweisen hinzu. Immer sehr dezent gestützt von ihrer Lehrerin Ina Weißbach am Klavier. Ausdrucksstark, sauber bei den schwierigen Sprüngen und freien Einsätzen, mit einer sehr reifen Leistung gestaltete Verena das Lieblingslied von Barbara Streisand „I Hate Music“. Im zweiten Live-Act stellten Benno Trautman und Horst Ziegler in unterhaltsamem Wechsel zwischen schönen Duetten und heiterem Erzählen das Waldhorn vor. Beide sind seit mehr als 30 Jahren Mitglied im SWR-Symphonieorchester. Mit dem lustigen Ragtime „The Entertainer“ gelang der nahtlose Übergang zum nächsten DJ.

Annika Wenig, die charmant durch den Abend führte, war mit Recht zum Schluss richtig stolz auf das gesamte Team: „Ich hätte nicht gedacht, dass man mit klassischer Musik so einen wunderbaren Abend hinbekommen kann“.