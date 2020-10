Oberhofstraße: Polizei löst private Feier auf

Wegen Ruhestörung und Verstoßes gegen die Corona-Verordnung hat die Polizei am Mittwoch kurz nach Mitternacht eine private Geburtstagsfeier aufgelöst. In der Häfler Oberhofstraße beschwerten sich Anwohner über den anhaltenden Lärm des Festes. Als eine Polizeistreife die genannte Adresse überprüfte, hielten sich mehr Personen als erlaubt in der Wohnung auf und feierten lautstark. Die 22-jährige Veranstalterin wird wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung angezeigt.