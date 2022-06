Oberbürgermeister Brand ehrt langjährige Gemeinderäte

Oberbürgermeister Andreas Brand hat in der Gemeinderatssitzung am Montag Angelika Drießen und Mirjam Hornung für ihre zehnjährige sowie Gerhard Leiprecht für seine 15-jährige Zugehörigkeit zum Gemeinderat Friedrichshafen geehrt. Er bedankte sich bei ihnen für ihr „langjähriges außerordentliches Engagement zum Wohle der Stadt Friedrichshafen und ihrer Bürgerinnen und Bürger“ und überreichte neben Blumen auch einen Gutschein, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Angelika Drießen von den Freien Wählern ist seit insgesamt zehn Jahren Mitglied im Gemeinderat – von 2009 bis 2014 und von 2017 bis 2022. In dieser Legislaturperiode ist sie auch ehrenamtliche Stellvertreterin des Oberbürgermeisters. Auch Mirjam Hornung gehört seit zehn Jahren dem Gemeinderat an. 2012 wurde sie als Nachrückerin aufgenommen, 2014 und 2019 wurde sie für die CDU wiedergewählt. Gerhard Leiprecht ist seit 15 Jahren Teil des Gemeinderats. 2002 kam er für die Grünen als Nachrücker in den Gemeinderat, von 2004 bis 2009 war er Fraktionsvorsitzender. Nach fünfjähriger Pause wurde er 2014 und 2019 wiedergewählt.