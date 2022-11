Oberbürgermeister besucht ukrainisches Kulturzentrum

Oberbürgermeister Andreas Brand hat sich bei einem Besuch im ukrainischen Kulturzentrum über die zahlreichen Aktivitäten im Treffpunkt und die Situation der Geflüchteten in Friedrichshafen informiert. Bei dieser Gelegenheit überreichte er der ehrenamtlichen Leiterin, Valentyna Frolova, eine Spende über 5000 Euro für die geplanten Weihnachtsaktionen. Das Geld wurde von den Bürgerinnen und Bürgern zur Unterstützung der Ukraine-Flüchtlingsarbeit vor Ort gespendet.

„Im Treffpunkt erleben die Menschen ein Stück Heimat, aber sie erfahren auch ganz wichtige Unterstützung, um sich integrieren zu können. Ich danke Ihnen herzlich für dieses Engagement und die wertvolle Arbeit, die Sie leisten“, so Oberbürgermeister Brand bei seinem Besuch.

Das Stadtoberhaupt war beeindruckt vom großen ehrenamtlichen Engagement der Verantwortlichen und der Schaffung von zahlreichen sehr gut genutzten Angeboten, die eigenständig von den dortigen Verantwortlichen organisiert werden. Dabei ist besonders das Angebot einer selbst organisierten psychologischen Beratung hervorzuheben. Daneben können die ukrainischen Geflüchteten im Deutschclub Deutsch lernen. In einem Chor, dem mehr als 30 Personen angehören, wird gemeinsam gesungen und gebastelt. Die Ehrenamtlichen planen am Sankt Nikolaus-Tag, an Weihnachten und an Silvester gemeinsam zu feiern.

Um die Flüchtlingsarbeit vor Ort finanziell zu unterstützen, sind bei der Stadt Friedrichshafen in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Spenden eingegangen. Einen Teil der Spendengelder, nämlich 5000 Euro, überreichte das Stadtoberhaupt nun an die ehrenamtliche Leiterin, Valentyna Frolova. Damit soll für den rund 314 ukrainischen Kindern und Jugendlichen eine Freude zu Weihnachten gemacht und andere geplante Aktionen finanziert werden. Der Treffpunkt ist von Montag bis Samstag geöffnet.

Die ehrenamtliche Leiterin des Treffpunkts, Valentyna Frolova, betonte die Wichtigkeit dieser Einrichtung für die ukrainischen Geflüchteten und die Ausrichtung des Treffpunkts als wertvolle Einrichtung für die Integration der Geflüchteten. Sie bedankte sich im Namen der in Friedrichshafen lebenden Geflüchteten bei Oberbürgermeister Andreas Brand und der Stadtverwaltung für die Unterstützung.