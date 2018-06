Obdachlosen vergewaltigt: Mann vor Gericht

Seit Montag muss sich ein Mann vor dem Landgericht verantworten, weil er einen Obdachlosen in der Nähe des Don-Bosco-Heims vergewaltigt haben soll. Das vermeintliche Opfer – ein 20-Jähriger, der eine heftige Drogenkarriere hinter sich hat – sagte am Freitagmorgen aus. An die Tat, erklärte er, könne er sich nur lückenhaft erinnern. Dafür gewährte er Einblicke in eine furchtbare Kindheit – und in die Straßenszene in Friedrichshafen.

Mit zwei Jahren versucht der Vater, ihn in der Badewanne zu ertränken, die Mutter kifft und bekommt gar nichts auf die Reihe. Mit elf der erste Joint, mit 13 Speed, mit 15 Cocktails mit allen möglichen Medikamenten, schließlich Heroin, verschiedene Pflegefamilien, Obdachlosigkeit. Es ist ziemlich viel schiefgelaufen im Leben des 20-Jährigen, der am Freitag vor der 1. Großen Strafkammer aussagte. Laut Staatsanwaltschaft soll er das Opfer einer Vergewaltigung sein.

Die Ankläger sind überzeugt, dass er am 17. Mai 2014 von einem 42-Jährigen aus Isny am Häfler Stadtbahnhof angesprochen, ins Auto gelockt und auf einem Feldweg vergewaltigt wurde. Der Angeklagte wiederum behauptet, dass der Sex einvernehmlich gewesen sei und lediglich ein Fesselspielchen zu einem Streit eskaliert war.

Was an jenem verhängnisvollen Samstagabend passiert war, konnte der 20-Jährige gestern nicht mehr genau sagen. Der Grund für die eingetrübte Erinnerung? „Seither hatte ich 1000 Nadeln im Arm, zwei Überdosen und lag einmal im Koma“, erklärte der Hauptzeuge. Auch an jenem Tag sei er komplett „aufm Trip“ gewesen, erklärte er und verwies immer wieder auf die Aussagen, die er direkt danach bei der Polizei gemacht hatte – und an die er sich auch nur noch bruchstückhaft erinnern kann. Im Großen und Ganzen bestätigte er mit seiner Aussage vor Gericht die Vergewaltigungsversion, wenngleich viele Details fehlten.

Zu hundert Prozent konnte der 20-Jährige, der seit März clean ist, nur eines sagen: Dass er sich noch nie als Stricher verdingt hatte, wie es der Angeklagte behauptet. „Warum auch? Ich habe ja meinen Job gehabt“, betonte er – und meinte damit Klauen und Autoaufbrechen. Er wisse aber von der Stricherszene am Häfler Stadtbahnhof. Zweimal sei ihm Geld für Sex geboten worden. Er habe jedoch abgelehnt, weil „Männer mit Männern ekelhaft ist“.

Auch wenn der Vorsitzende Richter Jürgen Hutterer die Vernehmung des jungen Mannes mit sehr viel Einfühlungsvermögen führte, konnte er nicht verhindern, dass sie phasenweise ins Kuriose abdriftete. Zum Beispiel, als der 20-Jährige erklärte, wie er mit dem Klauen und Verscheppern von Parfüm zu Geld kam. „Aufs Parfüm wird doch inzwischen besser aufgepasst?“, fragte Hutterer. „Kein Problem“, befand der junge Mann. Ob er nie erwischt worden sei? „Friedrichshafen ist ein leichtes Pflaster.“ Ob er eigentlich Angst hatte während des Vorfalls in FN-Ost? „Ich glaube nicht. Dafür hatte ich schon zuviel mitgemacht in meinem Leben.“ Die Vernehmung gipfelte schließlich in der Frage, ob er den Angeklagten wiedererkenne. Antwort: „Nein.“

Die Verhandlung wird am

5. Oktober um 9 Uhr fortgesetzt.