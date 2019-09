In einem Festakt im GZH hat der Lions-Club Friedrichshafen am Freitag auf 15 Jahre Typisierungsaktionen zur Blutstammzellenspende geblickt und den Einsatz von Präsident Friedrich Büg gewürdigt. Oberbürgermeister und Schirmherr Andreas Brand sagte vor dem Hintergrund des vom Club Geleisteten: „Wir brauchen Menschen wie Sie, die nicht nur an sich, sondern auch an andere denken“. Hatte er aus dem Stiftungssäckel 5000 Euro mitgebracht, gab’s vom Kooperationspartner Rotary Club 6000 Euro, die Präsidentin Nuria Schaub überbrachte.

Kuno Bucher am Saxofon und der Chor „aKuss/tik“ hatten für die musikalische Einstimmung gesorgt und Fritz Büg zu dem Kompliment veranlasst, „die Musik kann leisten, was Worte nicht ausdrücken können“. Der Präsident erinnerte an die lebensrettenden Erfolge und zitierte Dietrich Bonhoeffer, der den Satz prägte: „Es gibt kaum ein beglückenderes Gefühl als zu spüren, dass man für andere Menschen etwas sein kann.“ Bis heute haben die Häfler Lions rund 6300 Typisierungen organisiert und die Kosten von rund 340 000 Euro getragen. Allein aus dem Kreis der bisherigen Hilfsaktionen im Raum nördliche Bodensee-Region konnten 78 Blutstammzell-Transplantationen verwirklicht werden.

„Da stehen Menschen und Schicksale dahinter“, lobte der OB das Tun der Lions und schloss sich Erich Kästner an, der einmal sagte: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Andreas Brand dankt dem Club und betonte, die Aktionen der Lions haben die Stadt und ihre Menschen zu einer festen Größe werden lassen, weshalb man den Club weiterhin aus Stiftungsmitteln unterstützen wird.

„So kann der Abend beginnen“, zeigte sich Moderatorin Ilona Diesner beeindruckt davon, dass bereits die ersten beiden Grußredner Spenden von insgesamt 11 000 Euro mitgebracht hatten. Governor Hans-Ludwig Rau vom Distrikt Bayern-Süd – zu dem die Häfler gehören – berichtete von 9000 Leukämie-Neuerkrankten jedes Jahr, für deren Gesundung wichtigste Voraussetzung sei, passende Spender zu finden. Um genetische Zwillinge zu finden sind die Datenbanken eine große Hilfe. Mit 78 Blutstammzellen-Transaktionen haben die Häfler Leben geschenkt und Zeichen gesetzt. Für die kommenden Projekte wünschte er Hartknäckigkeit, Glück und Erfolg.

Weltweit erkranken jährlich mehrere 100 000 Menschen an Leukämie, bemerkte der Ärztliche Leiter der Deutschen Stammzellenspender-Datei Süd in Ulm, Joannis Mytilineos. Ein großer Teil von ihnen benötigt eine Transplantation, um weiterleben zu können. Dabei werden in den zahlenmäßig kleiner werdenden Familien kaum mehr Spender gefunden. Zu spenden ist kein „Zuckerschlecken“ dankte Mytilineos denen, die sich den Strapazen eines Gesundheitschecks unterziehen.

„Mittlerweile sind 15 Jahre vergangen, seit wir die ersten Pläne geschmiedet haben, eine Kooperation zwischen den Lions-Clubs und den Stammzellenspenderdateien in Bayern und im südlichen Baden-Württemberg und die Aktion Knochenmarkspende Bayern aufzubauen, mit dem Ziel, die Bevölkerung im Süden Deutschlands und insbesondere in der Region um den Bodensee für das Thema der Stammzellenspende zu sensibilisieren“, erinnerte er. Sein Dank galt den Häfler Lions, mit denen er sich die nächsten 20 Jahre eine weiterhin so gute Zusammenarbeit wünscht.

Moderatorin Ilona Diesner führte in der Folge charmant und gekonnt durch die Geschichte des abendlichen Anlasses, die einst im Zug nach Ulm in einem Gespräch der Professoren Christoph Nonnenbroich und Friedrich Büg begann. Das besondere Lob galt Schülern der Droste-Hülshoff-Schule, die das Projekt „Blutspendenaktion mit Typisierungsmöglichkeit“ seit 2008 durchführen. In zehn Jahren ließen sich dadurch vom gesamten Berufsschulzentrum mehr als 1000 Personen typisieren und gaben mehr als 2500 Blutspenden.

Standing ovation gab es schließlich für den Präsidenten. Es ist „sensationell“ was Fritz Büg geleistet hat, sagte Ilona Diesner, und der so Gefeierte meinte bescheiden: „Wenn Du ins Paradies willst, musst Du jemandem ein Lächeln ins Gesicht zaubern.“

Mit einem Festmenü, musikalischen Einlagen und einer Auktion von Bildern der Künstlerin Nurhan Sidal, die vier ihrer Werke zur Verfügung stellte und den Erlös komplett den Typisierungsaktionen spendete, sowie den Berichten der einstigen Leukämie-Betroffenen Larissa und Lukas nahm der Festakt seinen weiteren Verlauf.