Wo kann ich einen Impftermin vereinbaren? Wo genau finde ich das Kreisimpfzentrum? Welcher Bus fährt hin und wo steige ich aus? Und was sollte ich bei meinem Impftermin dabeihaben? Diese und weitere Fragen beantworten Oberbürgermeister Andreas Brand und Landrat Lothar Wölfle in einem Schreiben, das diese Woche an alle Häfler geht, die 80 Jahre alt oder älter sind. Auch wer in den nächsten Wochen 80 wird, erhält das Schreiben.

„Bei uns kam an, dass viele der jetzt impfberechtigten Bürgerinnen und Bürger über 80 einen Brief mit den wichtigsten Informationen erwarten und nicht nur über die Medien informiert werden wollen“, sagt Oberbürgermeister Andreas Brand. „Das greifen wir gerne auf.“ Gemeinsam mit Landrat Lothar Wölfle habe er deshalb einen Brief an die Über-80-Jährigen und die, die demnächst 80 werden, geschrieben, in dem wichtige Fragen beantwortet und ganz konkrete Hinweise zum Impfzentrum in der Messe gegeben werden. „Vor allem bitten wir auch um Geduld, denn das Land stellt derzeit nur begrenzt Impfstoff zur Verfügung“, betont Landrat Lothar Wölfle. „Bis alle Personen ab 80 Jahren, die das wünschen, geimpft sind, wird es einige Wochen dauern.“ Wer nicht sofort einen Termin erhalte, müsse daher Geduld mitbringen und es immer wieder online unter www.impfterminservice.de oder unter Telefon 11 61 17 probieren, heißt es in der Pressemitteilung. Der Landrat betont darin, dass die Anmeldesystematik zentral durch die Kassenärztliche Vereinigung zur Verfügung gestellt wird und nicht durch den Landkreis.

In dem Schreiben betonen Oberbürgermeister Brand und Landrat Wölfle auch, dass natürlich keine Impflicht bestehe und die Impfung, für die zwei Termine vereinbart werden müssen, kostenlos sei. Praktische Hinweise zum Impftermin und Informationen zum Impfzentrum sollen dann die Planung des Impftermins erleichtern: In dem Schreiben wird aufgezählt, was alles zum Impftermin mitzubringen ist, also Termincode, Personalausweis oder Reisepass, wenn vorhanden die Krankenversichertenkarte, und natürlich der Impfpass. Außerdem wird erklärt, wo genau das Kreisimpfzentrum in der Messe zu finden ist, dass der Eingang Tor A gegenüber dem Zeppelin-Hangar zu finden ist und die Linie 5 des Stadtverkehrs an der Haltestelle Zeppelin-Hangar hält. Geparkt werden kann kostenlos auf dem Messegelände.

Das Schreiben von OB und Landrat geht an rund 4000 Bürger. Bewohner von Pflegeheimen wurden nicht angeschrieben, da zu ihnen die mobilen Impfteams ommen.