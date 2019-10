OB und Jugendparlament laden Jugendliche ein

„18 Jahre! Wir feiern“ – unter diesem Motto laden Oberbürgermeister Andreas Brand und das Jugendparlament alle Friedrichshafener Jugendlichen ein, die 2019 volljährig werden. Die Feier findet am Freitag, 22. November, um 18.30 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum Molke an der Meistershofener Straße 1 statt.

Jeder Jugendliche, der in diesem Jahr 18 Jahre wird, erhält eine persönliche Einladung und soll sich bis spätestens Sonntag, 10. November, anmelden. Eingeladen sind rund 670 Jugendliche.

Einmal im Jahr feiern Oberbürgermeister Andreas Brand, Vertreter des Jugendparlaments und des Gemeinderates gemeinsam mit jungen Häflern die Volljährigkeit. Die Feier gibt Gelegenheit, Gleichaltrige kennenzulernen und mit ihnen, dem OB sowie den Jugendräten und Stadträten ins Gespräch zu kommen. Mit der Feier soll aber auch die Identifikation der Jugendlichen mit ihrem Heimat- und Wohnort gefördert werden.

Vertreter des Jugendparlaments und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung haben diesen Abend gemeinsam vorbereitet. Zur Begrüßung gibt es ein Glas Sekt. Danach erwartet die Gäste ein buntes Programm. „Wir hoffen, dass es den Jugendlichen gefällt“, so die beiden Vorsitzenden des Jugendparlaments. Zu Beginn begrüßen Vertreter des Jugendparlaments und Oberbürgermeister Andreas Brand die Gäste. Locker und in entspannter Atmosphäre geht es dann weiter mit einem Poetry-Slam mit Marvin Suckut und Kollegen.

Marvin Suckut ist in der Poetry-Slam-Szene kein Unbekannter. Er wurde 1989 in Stuttgart geboren. Seine Karriere begann 2009 bei den Württembergischen U-20-Meisterschaften im Poetry-Slam, die er gewann. Seitdem kann er auf über 800 Auftritte zurückblicken. Heute lebt er in Konstanz. Im Laufe der vergangenen Jahre konnte er über 300 Poetry-Slams für sich entscheiden. Für Partystimmung sorgen auch die Musikschul-Band SevenSounds und DJ NightOwl. Alle Gäste sind dann noch zum Buffet eingeladen. Zur anschließenden Party ab 22 Uhr in der Molke-Disco können gerne bis zu zwei Begleitpersonen nachkommen.

