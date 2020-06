OB-Radtour findet in diesem Jahr nicht statt

Die Radtour mit Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand muss in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. Auch wenn die Radtour erst für September geplant war und sich die Lage bis dahin vielleicht wieder etwas beruhigt hat, gehe OB Andreas Brand in erster Linie die Gesundheit aller Teilnehmer vor, heißt es in der Pressemitteilung.

Bei der großen Zahl an Teilnehmern sei es nicht möglich, die Abstandregeln einzuhalten. Gerade auch auf den verschiedenen Etappenzielen oder beim abschließenden Vesper in der Feuerwehr sei die Einhaltung der Abstandregelungen nicht möglich.

Im vergangenen Jahr war es das zehnte Mal, dass OB Brand zur Radtour eingeladen hatte, rund 220 Bürger waren dabei. Die elfte OB-Radtour durch die Stadt und das angrenzende Umland wird für September 2021 geplant.