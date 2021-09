Ob Fitness fürs Gehirn oder knackiges Bodyworkout: VHS startet ins neue Semester

Mit dem Ende der Sommerferien beginnt an der Volkshochschule (VHS) Friedrichshafen ebenfalls ein neues Semester. Doch was hat die VHS Neues zu bieten? Wer sind die Dozenten? Welche Räumlichkeiten und Ausstattung stehen zur Verfügung? All diese Fragen sollen bei einem Semesterauftakt am Donnerstag, 16. September, zwischen 19 bis 21.30 Uhr beantwortet werden.

Ganz ungezwungen lassen sich Einblicke in verschiedene Kurse und Angebote gewinnen. Wie die VHS mitteilt werden die meisten Angebote des Abends in Präsenz stattfinden. Einige Angebote sollen auch als Hybrid-Angebot also parallel online angeboten werden. Andere Angebote hingegen finden nur online statt.

In einer Pressemitteilung berichtet die VHS davon, dass die VHS-Cloud Dozenten und Teilnehmern „eine tolle Plattform“ biete. So könne man sich in einem Online-Angebot beraten lassen, wie Weiterbildung clever finanziert werden kann. Die Sprachenschule der VHS wird sich im neuen Semester mit Kurz-Kursen in Englisch und Kroatisch für Anfänger vorstellen.

Für Entspannung und sanfte Bewegung seien Yoga- und Tai Chi-Angebote interessant und wer es etwas knackiger mag, der könne sich in Bodyart- und Deepwork-Kursen ausprobieren. Fitness fürs Gehirn lasse sich gezielt mit Brain-Power trainieren.

Der Fachbereich Kultur biete im offenen Atelier die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Zeichen- und Maltechniken mit Pastell, Aquarell, Öl und Stiften auszuprobieren. Und schließlich würden alle, die Lust und Appetit haben, ins Kochstudio eingeladen, wo in einem kleinen Live-Cooking Thaifood zubereitet wird. Wer sich dafür interessiert, kann dabei gleich noch verfolgen,mit welchem Equipment so ein Kurs live ins Internet übertragen wird – beispielsweise für einen Online-Kurs.

Der Semesterauftakt sei also ein Abend an dem sich Interessierte ungezwungen umsehen könnten, die Dozentinnen und Dozenten kennenlernen und Fragen zu den Kursangeboten stellen können.