Ob die Schulen im Bodenseekreis schließen müssen, entscheidet sich erst Samstag

Der Bodenseekreis wird die Inzidenzzahlen von Freitag, 30. April, und Samstag. 1. Mai, prüfen . Sollten diese beiden Zahlen über 165 liegen, werden die Schulen am Montag geschlossen. Das teilte am Freitagmorgen eine Sprecherin des Kreises mit.

Das Landesgesundheitsamt hatte für den Bodenseekreis eine Sieben-Tages Inzidenz von 168,8 (Stand 29. April, 16 Uhr) gemeldet. Das Robert-Koch-Institut (RKI) wiederum nur eine Inzidenz von 132.

Der Landkreis, so die Sprecherin, rechne mit der gemeldeten Zahl über 165, da das aus dem Infektionsschutzgesetz hervorgehe. Sollte also am Freitag auch eine über 165 liegende Inzidenzzahl gemeldet werden, so wäre das der zweite Tag, ausschlaggebend wird dann der Samstag sein.

Wenn im Kreis die Inzidenz an drei Tagen in Folge über 165 liegt, ist kein Präsenzunterricht mehr möglich. Ausnahmen gibt es zum Beispiel für Abschlussklassen. Auf Notbetreuung beschränken müssten sich dann auch die Kindertageseinrichtungen im Bodenseekreis.

Eine aktuelle Mitteilung dazu wird der Landkreis noch im Laufe des Freitags veröffentlichen.