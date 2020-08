OB Claudia Alfons ist zu Besuch in Friedrichshafen

Die neue Lindauer Oberbürgermeisterin Claudia Alfons war zum Antrittsbesuch in Friedrichshafen. Das Thema Mobilität beschäftigte die beiden OBs unter anderem bei ihrem Zusammentreffen in der Zeppelin-Stadt. Die Stadtoberhäupter tauschten sich vor allem darüber aus, wie man den vielen Berufspendlern zusätzliche Angebote für die sogenannte „letzte Meile“ machen kann, damit die Pendler sowohl in Lindau als auch in Friedrichshafen immer besser von der Bahn zum Arbeitsplatz oder nach Hause kommen. Eine Idee ist zum Beispiel der gemeinsame Einsatz von Mietfahrrädern. Und auch die Mobilität auf dem See war ein Thema: Hierbei sprachen Alfons und Brand darüber, wie die Verbindung zu Wasser zwischen den Städten verbessert werden kann, sodass auch das Schiff immer mehr zum attraktiven Verkehrsmittel für Besucher aber auch für Pendler werden kann . . . und wer weiß, vielleicht werden es eines Tages Wassertaxis, wie die „Vaporettos“ in Venedig sein, heißt es in der Pressemitteilung.