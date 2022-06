OB Brand spendet 20 000 Euro an die Tafel in Friedrichshafen

Die 30 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tafel Friedrichshafen sind seit einigen Wochen extrem gefordert. Wie in allen Tafeln in Deutschland hat die Zahl der Kunden zugenommen: Zum einen bringt die Teuerungsrate und der Anstieg der Lebenshaltungskosten viele Menschen in finanzielle Engpässe. Hinzu kommen aber auch viele ukrainische Flüchtlinge, die sich laut Pressemitteilung der Stadt die sehr günstigen Lebensmittel im Tafel-Laden in der Keplerstraße besorgen.

Geld aus Aufsichtratsvergütungen

Um die Tafel in dieser schwierigen Situation als wichtiges und niederschwelliges Hilfsangebot in Friedrichshafen aufrecht zu erhalten, unterstützt sie Oberbürgermeister Andreas Brand mit einer Spende in Höhe von 20 000 Euro. Die Spende stammt laut Mitteilung aus den Aufsichtsratsvergütungen, die der Oberbürgermeister aus seiner Tätigkeit in den Stiftungsunternehmen erhält und die er – bis auf einen Freibetrag in Höhe von 6100 Euro pro Jahr – an die Stadt abliefert.

Aus diesen Aufsichtsratsvergütungen werden gemeinnützige und mildtätige Zwecke gefördert. „Gerade jetzt ist schnelle und unmittelbare Hilfe für Bedürftige wichtig und die Tafel gehört dabei zu den zentralen Anlaufstellen in unserer Stadt“, betont OB Brand.

Produkte reichen nicht mehr für alle

Im Tafel-Laden werden für wenige Cent, eher für einen symbolischen Preis, gespendete und oft kurz vor dem Verfall stehende Lebensmittel verteilt, heißt es. Doch längst würden die angebotenen Produkte nicht mehr für alle Bedürftigen ausreichen, auch wenn die Menge pro Einkauf bereits reduziert wurde.

Elke Rumpf, stellvertretende Tafel-Vorsitzende, und Marika Schuster, Marktleiterin des Tafel-Ladens, freuen sich über den großzügigen Geldbetrag, der laut Mitteilung für die Beschaffung von Lebensmitteln und Hygieneartikeln verwendet wird, damit wieder alle Bedürftigen diese wichtige Unterstützung für ihren Lebensunterhalt erhalten können. Getreu dem Tafel-Motto: „Lebensmittel retten – Menschen helfen!“ stehe in Zeiten knapper Überschüsse die Hilfe für die Menschen jetzt im Vordergrund.